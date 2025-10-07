Nouma'dan yıllar sonra çok konuşulacak derbi iddiası: Hagi'yi kordidorda tokatladım!

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Gheorghe Hagi, Beşiktaş'ta iz bırakan isimlerden Pascal Nouma'nın açıklamasıyla gündemde. Nouma, 2000 yılında oynanan Beşiktaş – Galatasaray derbisi sırasında Hagi ile tartışma yaşadıktan sonra soyunma odasına giden koridorda rakibine fiziksel müdahalede bulunduğunu öne sürdü.

"ANNEME KÜFÜR ETTİ"

GSP'ye röportaj veren Nouma, "Hagi, bana ve anneme küfretti. Kendisini mafya olarak tanıttı. Ona çok sinirlendim. Hatırlıyor musun, seni koridorda tokatlamıştım? Bugün bile o anı unutamıyorum" sözlerini sarf etti.

Nouma, Hagi'ye yönelik hakaret dışında ırkçı söylem suçlamasında da bulundu.

"HAYATIMDA YÜZDE 2 ŞANSIM KALMIŞKEN BANA GÜVENDİ"

Dönemin Beşiktaş teknik direktörü Mircea Lucescu'ya büyük saygı duyduğunu belirten Fransız eski futbolcu, "Beni Beşiktaş'a o aldı, hayatımda sadece yüzde 2 şansım kalmışken bana güvendi" dedi.

"POPESCU TAM BİR CENTİLMENDİ"

Galatasaray'da önemli başarılar kazanan bir diğer Rumen eski futbolcu Gheorghe Popescu için de konuşan Nouma, "Tam bir centilmen, adeta bir melek gibiydi" ifadelerini kullandı.