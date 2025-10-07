Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nouma'dan yıllar sonra çok konuşulacak derbi iddiası: Hagi'yi kordidorda tokatladım!

Nouma'dan yıllar sonra çok konuşulacak derbi iddiası: Hagi'yi kordidorda tokatladım!

- Güncelleme:
Nouma&#039;dan yıllar sonra çok konuşulacak derbi iddiası: Hagi&#039;yi kordidorda tokatladım!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta 2000-2001 ve 2002-2003 sezonlarında forma giyen Fransız eski golcü Pascal Nouma, Galatasaray ve Rumen futbolunun efsane isimlerinden George Hagi hakkında çok konuşulacak bir itirafta bulundu. 2000 yılındaki bir derbi maçtan behseden Nouma, "Hagi'ye tokat attım" dedi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Gheorghe Hagi, Beşiktaş'ta iz bırakan isimlerden Pascal Nouma'nın açıklamasıyla gündemde.  Nouma, 2000 yılında oynanan Beşiktaş – Galatasaray derbisi sırasında Hagi ile tartışma yaşadıktan sonra soyunma odasına giden koridorda rakibine fiziksel müdahalede bulunduğunu öne sürdü. 

Nouma'dan yıllar sonra çok konuşulacak derbi iddiası: Hagi'yi kordidorda tokatladım! - 1. Resim

"ANNEME KÜFÜR ETTİ" 

GSP'ye röportaj veren Nouma, "Hagi, bana ve anneme küfretti. Kendisini mafya olarak tanıttı. Ona çok sinirlendim. Hatırlıyor musun, seni koridorda tokatlamıştım? Bugün bile o anı unutamıyorum" sözlerini sarf etti.

Nouma, Hagi'ye yönelik hakaret dışında ırkçı söylem suçlamasında da bulundu.

Nouma'dan yıllar sonra çok konuşulacak derbi iddiası: Hagi'yi kordidorda tokatladım! - 2. Resim

"HAYATIMDA YÜZDE 2 ŞANSIM KALMIŞKEN BANA GÜVENDİ"

Dönemin Beşiktaş teknik direktörü Mircea Lucescu'ya büyük saygı duyduğunu belirten Fransız eski futbolcu, "Beni Beşiktaş'a o aldı, hayatımda sadece yüzde 2 şansım kalmışken bana güvendi" dedi.

Nouma'dan yıllar sonra çok konuşulacak derbi iddiası: Hagi'yi kordidorda tokatladım! - 3. Resim

"POPESCU TAM BİR CENTİLMENDİ"

Galatasaray'da önemli başarılar kazanan bir diğer Rumen eski futbolcu Gheorghe Popescu için de konuşan Nouma, "Tam bir centilmen, adeta bir melek gibiydi" ifadelerini kullandı.

Nouma'dan yıllar sonra çok konuşulacak derbi iddiası: Hagi'yi kordidorda tokatladım! - 4. Resim

 

