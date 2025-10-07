Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da ocakta ayrılık kapıda: Premier Lig ekibi, 40 milyon avroyu gözden çıkardı

Galatasaray'da ocakta ayrılık kapıda: Premier Lig ekibi, 40 milyon avroyu gözden çıkardı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da ocakta ayrılık kapıda: Premier Lig ekibi, 40 milyon avroyu gözden çıkardı
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz, Transfer, West Ham United, NEOM, Okan Buruk, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

G.Saray’ın sezon başında 50 milyon avroya Neom’a göndermediği yıldız, ocakta yuvadan ayrılabilir. Okan Buruk’un, “Şampiyonlar Ligi’nde kendini göster, daha iyi takıma gidersin” diyerek kalmaya ikna ettiği Barış Alper Yılmaz için West Ham United 40 milyon avro ödemeye hazır.

ALİ NACİ KÜÇÜKGalatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, yaz transfer döneminde 40 milyon avroluk rekor bonservis ücretiyle Suudi Arabistan ekibi NEOM’A transfer olacaktı.

Ancak sarı kırmızılı yönetim “50 milyon avrodan aşağıya olmaz” diyerek bu teklifi geri çevirirken teknik direktör Okan Buruk da aklı çelinen Barış Alper’i “Şampiyonlar Ligi’nde kendini göster, daha iyi takıma gidersin” diyerek kalmaya ikna etmişti. Buruk’un dediği çıkmaya başladı. Galatasaray’ın Liverpool’u 1-0 yendiği maçta Barış Alper’i yakın takibe alan İngiliz ekibi West Ham United, devre arasında transfer için harekete geçme kararı aldı. 

YAKINDAN İZLİYORLAR

Sport Witness’ta yer alan haberde West Ham United’ın ocak ayında transfer etmek için hazırlık yaptığı yazıldı. Haberde yer alan bilgilere göre West Ham 40 milyon avroluk bir teklifle kapıyı çalacak. West Ham’ın yaz transfer sezonunda da girişimlerde bulunduğu ancak sarı kırmızılıların şampiyonluk ve Devler Ligi hedefleri sebebiyle transfere sıcak bakmadığı belirtilen yazıda Galatasaray’ı bu defa ikna etmeye çalışacağı ifade edildi. NEOM’dan gelen baş döndürücü teklif sonrasında kafası karışan Barış Alper gitmek istemiş, ısrarı karşısında da teknik direktör Okan Buruk genç yıldızı taraftarlarla karşı karşıya getirmemek için iki maçta kadroya almamıştı.

Galatasaray'da ocakta ayrılık kapıda: Premier Lig ekibi, 40 milyon avroyu gözden çıkardı - 1. Resim 

KENDİNİ GELİŞTİRİYOR

Galatasaray’da bu sezon altısı lig ikisi Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam sekiz maça çıkan Barış Alper bu maçlarda üç gol atarken dört de asist yaptı. Galatasaray’ın Liverpool’u 1-0 yendiği maçta Barış, penaltıyı yaptıran isim olmuştu. 

LEROY SANE'YE EV ARANIYOR!

Galatasaray’da henüz beklenen performansı gösteremeyen Leroy Sane’ye millî arada ev bulunacak. Transfer olduğu günden bu yana Raffles Otel’de konaklayan Sane’nin yerleşik düzene geçmesi için kulüp harekete geçti. Sane’ye İstanbul’un birçok lokasyonunda farklı konseptteki daireler sunulacak.

Galatasaray'da ocakta ayrılık kapıda: Premier Lig ekibi, 40 milyon avroyu gözden çıkardı - 2. Resim

ÜÇ YILDIR AYNI İSTİKRAR

Süper Lig’de bu sezona çok iyi giriş yapan Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor’u mağlup ederek yedide yedi yaptı ve lig tarihinde en iyi başlangıcını gerçekleştirdi. Sarı kırmızılıların serisi sekizinci haftada Beşiktaş derbisindeki beraberlikle sona erdi. Galatasaray son üç sezonda ligin ilk sekiz haftasında 22 puan topladı.

Galatasaray'da ocakta ayrılık kapıda: Premier Lig ekibi, 40 milyon avroyu gözden çıkardı - 3. Resim 

TAKIM OLARAK GOLCÜ

Galatasaray’da ligde geride kalan haftalarda dokuz farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Sarı kırmızılılarda; İcardi 5, Barış Alper ve Eren Elmalı 3’er, Osimhen ve Yunus 2’şer, İlkay, Sane, Torreira ile Davinson da 1’er gol kaydetti. Karagümrük müsabakasında da Fatih Kurucuk golü kendi kalesine attı. 

ZİRVEDE TEK BAŞINA

Galatasaray, millî araya zirvede tek başına girdi. Sarı kırmızılılar Beşiktaş derbisinde ilk puan kaybını yaşadı. Ancak en yakın takipçisi Fenerbahçe de puan kaybedince aradaki altı puanlık fark kapanmadı. Fenerbahçe, Samsun’da aldığı beraberlikle dördüncülüğe gerilerken, ikinci sıraya liderden beş puan gerideki Trabzonspor yerleşti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milli maç takvimi güncellendi: Liglere 3 hafta ara verilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de 100 milyon avroluk hayal kırıklığı: Değer kaybı büyük, korkutan benzerlik... - SporF.Bahçe'de 100 milyon avroluk hayal kırıklığıMilli maç takvimi güncellendi: Liglere 3 hafta ara verilecek - SporMilli maç takvimi güncellendi: Liglere 3 hafta ara verilecekA Milli Takım'da Bulgaristan ve Gürcistan maçı hazırlıkları: Uğurcan Çakır ve Berke Özer yer almadı - SporA Milli Takım'da Uğurcan ve Berke idmanda yer almadıArda Güler sosyal medyada gündem oldu: Dinlediği şarkı dikkat çekti - SporArda paylaşımıyla gündem oldu: Dinlediği şarkı dikkat çektiFIFA'dan Türk kulübüne 6 puan silme cezası - SporFIFA'dan Türk kulübüne 6 puan silme cezasıTrabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Paranın tamamı gelmedi - SporUğurcan Çakır açıklaması: Paranın tamamı gelmedi
Sonraki Haber Yükleniyor...