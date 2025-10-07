Galatasaray'da ocakta ayrılık kapıda: Premier Lig ekibi, 40 milyon avroyu gözden çıkardı

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, yaz transfer döneminde 40 milyon avroluk rekor bonservis ücretiyle Suudi Arabistan ekibi NEOM’A transfer olacaktı.

Ancak sarı kırmızılı yönetim “50 milyon avrodan aşağıya olmaz” diyerek bu teklifi geri çevirirken teknik direktör Okan Buruk da aklı çelinen Barış Alper’i “Şampiyonlar Ligi’nde kendini göster, daha iyi takıma gidersin” diyerek kalmaya ikna etmişti. Buruk’un dediği çıkmaya başladı. Galatasaray’ın Liverpool’u 1-0 yendiği maçta Barış Alper’i yakın takibe alan İngiliz ekibi West Ham United, devre arasında transfer için harekete geçme kararı aldı.

YAKINDAN İZLİYORLAR

Sport Witness’ta yer alan haberde West Ham United’ın ocak ayında transfer etmek için hazırlık yaptığı yazıldı. Haberde yer alan bilgilere göre West Ham 40 milyon avroluk bir teklifle kapıyı çalacak. West Ham’ın yaz transfer sezonunda da girişimlerde bulunduğu ancak sarı kırmızılıların şampiyonluk ve Devler Ligi hedefleri sebebiyle transfere sıcak bakmadığı belirtilen yazıda Galatasaray’ı bu defa ikna etmeye çalışacağı ifade edildi. NEOM’dan gelen baş döndürücü teklif sonrasında kafası karışan Barış Alper gitmek istemiş, ısrarı karşısında da teknik direktör Okan Buruk genç yıldızı taraftarlarla karşı karşıya getirmemek için iki maçta kadroya almamıştı.

KENDİNİ GELİŞTİRİYOR

Galatasaray’da bu sezon altısı lig ikisi Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam sekiz maça çıkan Barış Alper bu maçlarda üç gol atarken dört de asist yaptı. Galatasaray’ın Liverpool’u 1-0 yendiği maçta Barış, penaltıyı yaptıran isim olmuştu.

LEROY SANE'YE EV ARANIYOR!

Galatasaray’da henüz beklenen performansı gösteremeyen Leroy Sane’ye millî arada ev bulunacak. Transfer olduğu günden bu yana Raffles Otel’de konaklayan Sane’nin yerleşik düzene geçmesi için kulüp harekete geçti. Sane’ye İstanbul’un birçok lokasyonunda farklı konseptteki daireler sunulacak.

ÜÇ YILDIR AYNI İSTİKRAR

Süper Lig’de bu sezona çok iyi giriş yapan Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor’u mağlup ederek yedide yedi yaptı ve lig tarihinde en iyi başlangıcını gerçekleştirdi. Sarı kırmızılıların serisi sekizinci haftada Beşiktaş derbisindeki beraberlikle sona erdi. Galatasaray son üç sezonda ligin ilk sekiz haftasında 22 puan topladı.

TAKIM OLARAK GOLCÜ

Galatasaray’da ligde geride kalan haftalarda dokuz farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Sarı kırmızılılarda; İcardi 5, Barış Alper ve Eren Elmalı 3’er, Osimhen ve Yunus 2’şer, İlkay, Sane, Torreira ile Davinson da 1’er gol kaydetti. Karagümrük müsabakasında da Fatih Kurucuk golü kendi kalesine attı.

ZİRVEDE TEK BAŞINA

Galatasaray, millî araya zirvede tek başına girdi. Sarı kırmızılılar Beşiktaş derbisinde ilk puan kaybını yaşadı. Ancak en yakın takipçisi Fenerbahçe de puan kaybedince aradaki altı puanlık fark kapanmadı. Fenerbahçe, Samsun’da aldığı beraberlikle dördüncülüğe gerilerken, ikinci sıraya liderden beş puan gerideki Trabzonspor yerleşti.