Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Paranın tamamı gelmedi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan; Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, takımın genel performansı, transferler ve hedeflere ilişkin açıklamalar yaptı. Doğan, sezon başında rekor bonservisle Galatasaray'ın yolunu tutan Uğurcan Çakır transferinde paranın tamamının gelmediğini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'de geride kalan 8. haftanın ardından bordo mavili kulübün gündemine dair HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:

"İNANILMAZ BİR EMEK VERİYORLAR"

"Fatih Hoca ve ekibini tebrik ederim. Güzel bir başlangıç yaptılar. 8'de 8 olabilirdi. Şu an hocamız, takım ve yönetim kurulumuz oldukça motive. İnanılmaz bir emek veriyorlar. Fatih Hoca zamanının büyük bir bölümünü tesislerde geçiriyor. Çok karakterli bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Eksiklerimiz de var onlar da tamamlanacak. Hocamızın da talebi olduğu zaman devre arasında elimizden geleni yapacağız."

"SAHADA BAŞARILI OLAMASAK DA EKONOMİDE BAŞARILI OLDUK"

"Ekonomiyi dengede tutmak durumundayız. Geldiğimizden beri sahada başarılı olamasak da ekonomide başarılı olduk. Sahada başarılı olamamamızın çok sebebi var ama bir eksiklik varsa sorumlusu bana aittir. Eksiklerimiz bu zaman içerisinde gördük. Hatalarımız oldu ama bu hatalardan ders çıkararak yeni bir sezona başladık."

"TRABZONSPOR'UN YÖNETEBİLİR BİR POZİSYONU YOKTU"

"Yapmak isteyip yapamadığımız çok şey var. Hesabını yapmadığım, planlamadığım bir dönemde başkan oldum ben. Çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı biliyordum. Ahmet Ağaoğlu ilk geldiği zamanda da kulüp sıkıntıdaydı. Şampiyon olduktan sonra çok büyük para harcamıştık. Fakat transferler tutmadı, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Keşke o süreci daha iyi yönetebilseydik. Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılma sebebi ekonomiydi, Trabzonspor'un yönetebilir bir pozisyonu yoktu. Trabzonspor başkanları genelde yalnız olur. Sponsor desteği yok, taraftarlarımız iyi niyetli ama maddi durumlar da ortada."

"RAKİPLERİMİZ 4-5 KATIMIZ BÜTÇELERLE HAREKET EDİYOR"

"Rakiplerimiz artık bizim 4-5 katımız bütçelerle hareket ediyor. Fark çok açıldı. Herkesle her yerde güç savasında olurum. Oyuncu bazında farkın açıldığını söylemesem olmaz. Rakiplerimizin borçlarının. 20-25 milyar olduğu yerde bizim 2.5 milyar."

"TRANSFERİN SONUÇLANMASINDA ONUACHU ÇOK ETKİLİ OLDU"

"Onuachu, Trabzon'u çok seviyor. Geçen dönem aklımızda hemen almak vardı ama 14-15 milyon avro istediler ve Banza'yı aldık. Bu sezon ise İbrahim Bey'e hemen "Onuachu transferini bitir" dedim. Bu transferin sonuçlanmasında Onuachu çok etkili oldu. Geldiğinden beri enerjisini veriyor."

"ONANA İÇİN KAFAMIZDA BİR ENDİŞE YOKTU"

"Andre Onana geçen yıl kötü bir sezon geçirdi ama bu futbol kalitesini tartışmaya sokmaz. Oyuncuya baktığımızda kafamızda bir endişe yoktu. Andre Onana "Futbol oynamaya geliyorum, benim için uygun şehir" dedi. Gayet başarılı çok önemli karakter koyuyor. Sabah akşam genç kalecilerle beraberler."

"PARANIN TAMAMI GELMEDİ"

"Gelen parayla hemen dertler çözülmüyor. Öyle bir şey yok. Uğurcan Çakır transferinde zaten paranın hepsi gelmedi. Gelen para kulübün sabit olan bonservis, maaş, vergi ödemelerinde kullanılıyor. O yüzden Trabzonspor'un dertleri öyle hemen çözülmez. Gelir-gider dengesini düzenlemeden ilerleyemeyiz."

