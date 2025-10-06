Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Paranın tamamı gelmedi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'de geride kalan 8. haftanın ardından bordo mavili kulübün gündemine dair HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:

"İNANILMAZ BİR EMEK VERİYORLAR"

"Fatih Hoca ve ekibini tebrik ederim. Güzel bir başlangıç yaptılar. 8'de 8 olabilirdi. Şu an hocamız, takım ve yönetim kurulumuz oldukça motive. İnanılmaz bir emek veriyorlar. Fatih Hoca zamanının büyük bir bölümünü tesislerde geçiriyor. Çok karakterli bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Eksiklerimiz de var onlar da tamamlanacak. Hocamızın da talebi olduğu zaman devre arasında elimizden geleni yapacağız."

"SAHADA BAŞARILI OLAMASAK DA EKONOMİDE BAŞARILI OLDUK"

"Ekonomiyi dengede tutmak durumundayız. Geldiğimizden beri sahada başarılı olamasak da ekonomide başarılı olduk. Sahada başarılı olamamamızın çok sebebi var ama bir eksiklik varsa sorumlusu bana aittir. Eksiklerimiz bu zaman içerisinde gördük. Hatalarımız oldu ama bu hatalardan ders çıkararak yeni bir sezona başladık."

"TRABZONSPOR'UN YÖNETEBİLİR BİR POZİSYONU YOKTU"

"Yapmak isteyip yapamadığımız çok şey var. Hesabını yapmadığım, planlamadığım bir dönemde başkan oldum ben. Çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı biliyordum. Ahmet Ağaoğlu ilk geldiği zamanda da kulüp sıkıntıdaydı. Şampiyon olduktan sonra çok büyük para harcamıştık. Fakat transferler tutmadı, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Keşke o süreci daha iyi yönetebilseydik. Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılma sebebi ekonomiydi, Trabzonspor'un yönetebilir bir pozisyonu yoktu. Trabzonspor başkanları genelde yalnız olur. Sponsor desteği yok, taraftarlarımız iyi niyetli ama maddi durumlar da ortada."

"RAKİPLERİMİZ 4-5 KATIMIZ BÜTÇELERLE HAREKET EDİYOR"