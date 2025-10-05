Trabzonspor'da Andre Onana ve Paul Onuachu fırtınası: Uğurcan Çakır'ı unutturdu

Göreve geldiğinde umutların tükendiği, öz güven problemlerinin yaşandığı yarıştan kopmuş bir takımı devraldı Fatih Tekke. Hırslı ve istekliydi. Şartlar kötü olsa da o umutluydu. Önceliğini oyuncuları yeniden kazanmaya verdi. Yıllardır formasını giydiği Trabzonspor’un nasıl oynaması gerektiğini, camianın nasıl bir beklenti içinde olduğunu çok ama çok iyi biliyordu. Eldeki kadro çok yetersizdi ancak o geçmişin hatalarına vurgu yapmak yerine önünü görmeyi tercih ederek “Nasıl toparlanırız?” sorusuna odaklandı. Takıma (sonuç ne olursa olsun) Türkiye Kupası’nda final oynatması Fatih Tekke adına önemli bir artıydı.

İlgili Haber Arda Güler'in ödül aldığı maçta Real Madrid zirveye yükseldi

YİNE SIKINTILI BAŞLADI

Ve yeni sezona girilirken de ciddi sıkıntılar vardı. İstenilen ve acil ihtiyaç duyulan transferler zamanında yapılmamıştı. Ancak o yine dertlenmedi. Dertlense de bunu dışa vurmayıp işine odaklandı. Zaman onu haklı çıkardı, takım üzerindeki ölü toprağını attı. Uğurcan Çakır gibi bir değer satılıp yerine Andre Onana alınsa da kısa sürede bu zorlu geçişi kazasız belasız sağladı. Trabzonspor’un en büyük derdi olan hücum zenginliği son iki maçta ciddi anlamda kendini gösterdi. İki maçta toplam rakip kalede sekiz gol vardı. Takımı ikinci sıraya çıkaran ve yeni transferlerden yüksek verim alan Fatih Tekke özlenen Trabzonspor’dan pasajlar sundu.

ONANA ÇAKIR'I UNUTTURDU

Trabzonspor’un Galatasaray’a transfer olan kaleci Uğurcan Çakır’ın yerine son anda kadrosuna kattığı Andre Onana kısa sürede takıma alıştı. 4-0’lık Kayserispor maçında tam yedi kurtarış birden yapan başarılı eldiven, Çakır’ın yokluğunu hissettirmedi. Bordo mavili taraftar Onana’ya ayrı bir güven ve sempati duymaya başladı.

SÜPER ONUACHU

Bordo mavililerin bonservisiyle birlikte aldığı Paul Onuachu, gollerine devam ediyor. Nijeryalı forvet, Kayseri filelerini de havalandırıp toplam altı gole ulaştı ve krallık yarışında ‘Ben de varım’ mesajını net şekilde verdi. Bir diğer yeni transfer Felipe Augusto da üç golle takımdaki ikinci skorer isim olarak takıma katkı sağladı.