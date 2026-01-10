Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan derbi öncesi sürpriz: Özel uçak gönderdi, yıldız ismi yetiştirdi
Fenerbahçe'nin Malili futbolcusu Dorgeles Nene, Afrika Kupası'nda elenmelerinin ardından Sadettin Saran'ın gönderdiği özel uçakla İstanbul'a dönerek maç kadrosuna alındı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Mali'nin Afrika Kupası çeyrek finalinde Senegal'e elenmesinin ardından özel uçak göndererek yıldız ismi İstanbul'a getirdi.
SON ANDA KADROYA GİRDİ
Mali'nin Afrika Kupası'ndan elenmesi sonrası Saran'ın gönderdiği uçakla İstanbul'a dönen Dorgeles Nene, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalinin kadrosuna alındı.
Karşılaşmaya yedek başlayan Dorgeles Nene, Domenico Tedesco'nun forma vermesi durumunda görev alabilecek.
SENEGAL'E ELENDİLER
Afrika Kupası'nda Mali, A Grubu'nu Fas'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı. Son 16'da Tunus'u penaltılarda 3-2 geçen Mali, çeyrek finalde Senegal'e diş geçiremedi.
Kupa'daki maçların tamamında forma şansı bulan Nene, gol veya asist yapamadı.
