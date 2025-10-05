Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arda Güler'in ödül aldığı maçta Real Madrid zirveye yükseldi

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11 başladığı mücadelede Villarreal'i 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan milli oyuncu Arda Güler, karşılaşma öncesi ligde eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünü aldı.

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Villarreal'i 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 

MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİĞE

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 47. dakikada Junior Vinicius'un golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 69. dakikada Junior Vinicius penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Villarreal, 73. dakikada Georges Mikautadze'nin golüyle skoru 2-1'e getirirken, 81. dakikada Kylian Mbappe fileleri havalandırdı ve Real Madrid mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Real Madrid, puanını 21'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Villarreal ise 16 puanda kaldı.

ARDA GÜLER ÖDÜL ALDI

Öte yandan müsabaka öncesi La Liga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünü milli oyuncu Arda Güler, 11'de maça başlarken, 64. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

