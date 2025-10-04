Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası bomba iddia: Derbi tekrar edilebilir

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş'ın berabere kaldığı maçın hakem kararlarını değerlendiren eski hakem Deniz Çoban, derbinin tekrar edilebileceğini öne sürdü. Rams Park'taki mücadelede hakem Yasin Kol ve ekibinin kural hatası yaptığını kaydeden Çoban, tekrar edilebileceğini söyledi.

Deniz Çoban'ın açıklamaları şu şekilde:

"HAKEM OYUNU DURDURARAK BİR YANLIŞA İMZA ATTI"

"Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı. Osimhen'in sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Oyun hakem atışıyla başladı. 10 saniye falan oyunda kaldı, kenardan uyarı geldi. Beşiktaş takımı oyuncu değiştirecek uyarısı geldi. Hakem oyunu durdurdu. Oyunun devam ettiği durumda bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Hakem oyunu durdurarak bir yanlışa imza attı."

"HAKEM İÇİN ÖNEMLİ BİR HATA"

"Beşiktaş iki oyuncu değişikliğini hazır ettiği halde birincisi değiştikten sonra hakem oyunu başlatmış olabilir. Hakem için önemli bir hata. Bu neden önemli? Futbol oyun kurallarına ve talimatına göre, her takım 5 oyuncu değiştirebilir, devre arası yapmadığı sürece oyunu 3 defa durdurarak 5 değişiklik yapabilir."

"BEŞİKTAŞ OYUNU 4 DEFA DURDURMUŞ OLDU"

"2 defa durmuş oldu burada. Beşiktaş, 2 defa daha değişiklik için oyunu durdurdu. Talimatta yazdığı şekliyle en fazla 3 defa durdurabilecekken değişiklik için Beşiktaş, 4 defa durdurmuş oldu. Galatasaray, oyuncu değiştirirken Beşiktaş da yaptı. Bu fark etmiyor. Her iki takım da ayrı ayrı yapmış sayılıyor."

"MHK BUNUNLA İLGİLİ TFF'YE GÖRÜŞ BİLDİRECEK"

"Bu durumla ilgili itiraz olursa, bu itiraz TFF'ye yapılacak. İtirazın neticesinde TFF, MHK'den görüş isteyecek. Bir izahat isteyecek. MHK de hakemden ek rapor isteyecektir. Hakem için bu olay nasıl gerçekleşti, hakem neden böyle uygulama yaptı ek raporu MHK'ye verecek. MHK bununla ilgili TFF'ye görüş bildirecek."