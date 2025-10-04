Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a teşekkür: Çok duygulandım

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Galatasaray tribünlerinin taziye pankartı hakkında konuşan Yalçın, "Galatasaray taraftarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Rahmetli kardeşimle ilgili pankart açtılar. Çok duygulandım. İnsanlık her şeyden daha önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnsanlık 3 puandan daha önemli." dedi.

"BÖYLE ÖLÜMCÜL HATA YAPARSAN GOLÜ YERSİN"

Derbide iki puan kaybeden taraf olduklarını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Oyun planı başta sağlıklı durdu. Çok iyi planladık Galatasaray'ın neler yapabileceğini. Çok doğru oyun oynadık. Erken golü bulduk. Golü bulduk. Kırmızı kartla oyun kolaylar gibi oldu. 11'e 10'da oyuncularıma bazı şeyleri anlattım, topun bizde kalması gerektiğini söyledim. 10 kişi takımdan baskı yedik. Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 1-1'le ayrıldık. 4-5 pozisyon verdik. 2 puan kaybettik. Böyle ölümcül hata yaparsan golü yersin. Yediğimiz gol psikolojimizi düşürdü, onları iştahlandırdı." şeklinde konuştu.

"ONA ÇOK ÜZÜLDÜK"

Beraberlikten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Yalçın, "1-1'den sonra Rafa'nın pozisyonları vardı. 2 puan kaybederek ayrılıyoruz, üzücü. 2 puan kaybeden taraf bizdik. Ona çok üzüldük. Kesinlikle kazanabileceğimiz, zor bir maçtı. Birçok şeyi doğru yaptık aslında ama tek bir yanlışa ceza ağır kesildi. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Bundan sonraki maçlara konsantre olacağız. Oyuncularımız belirli dakikalarda iyi mücadele ettiler. Bazen bizdeydi oyun, bazen onlardaydı. İyi bir derbi oldu." ifadelerini kullandı.

"GERİYE YASLANMA NİYETİMİZ YOKTU"

İkinci yarıda geriye çekilmelerine dair değerlendirme yapan Sergen Yalçın, "Böyle bir oyun planımız yok aslında ama eskiden bazı alışkanlık var. Alışkanlıkları gidermek kolay olmuyor. Geriye yaslanma niyetimiz yoktu. Böyle şeyler konuşmadık, düşünmedik. Bunlar oyun içinde otomatik gelişiyor. Kenardan her şeye müdahale edemiyoruz. Oyuncuların bazı şeyleri içeride çözmesi lazım. Çözemezsen sıkıntı başlar. Gidereceğiz gelecekte. Antrenmanlarda gidereceğiz. Takımın performansından, plana uymasından, isteğinden memnunum." dedi.