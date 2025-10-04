Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaşlı yıldızın Galatasaray maçı üzüntüsü: Soyunma odasına bakın, herkes mutsuz

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham ve milli futbolcu Orkun Kökçü, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

Beşiktaşlı futbolcular Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"1 PUAN İÇİN MUTLU DEĞİLİZ"

Tahmin ettikleri gibi zorlu bir mücadele olduğunu söyleyen Abraham, "Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. 1 puan için mutlu değiliz. Zaman zaman çok naziktik, daha fazla faul kazanabilirdik. Futbol hatalar oyunu, bizim de bir hatamızdan rakip cezalandırdı. Soyunma odamıza gidip bakabilirsiniz, 1 puandan herkes mutsuz" şeklinde konuştu.

"TAKIM İÇİN FEDAKARLIK YAPMAM LAZIMDI"

Karşılaşmaya sakatlığına rağmen çıktığını dile getiren Abraham, "Sağlık ekibimizin hakkını vermek lazım. Ağrı ile oynadım. Takım için fedakarlık yapmam lazımdı. Gol atmam güzel ama 3 puan alsak, daha mutlu olurdum. Bu maçtaki özgüveni, bir sonraki maça taşımamız gerek." dedi.

"BÖYLE BİR ŞEYİN OLMAMASI LAZIM"

Kocaelispor maçında olduğu gibi bir kez daha geri çekildiklerini ve bunu yapmamaları gerektiğini belirten Orkun Kökçü, "İyi başladık. Öne geçtik. Zor bir deplasman tabii. Kırmızı kart yediler. Oyunun hakimiyeti bizde olması lazımdı ama beceremedik. O iyi değildi. Yine de mücadele ettik, 1-0 öndeydik. Küçük bir hata yaptık, 1-1 oldu. Ondan sonra aslında topu çevirmeye başladık. Yine de yetmedi. Şanslar ürettik ama yararlanamadık. Önde basmamız lazımdı. 1 kişi fazlaydık ama yapmadık. Daha kolay bir maç olabilirdi ikinci yarı. Kendimizi zor durumda baktık. 1-1'den sonra onlar yine de top çevirdiler. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Analiz edeceğiz. Daha iyi olmamız lazım." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

