Afrika Kupası’nda yıldızını parlatan Oulai, “Trabzonspor’a gelmeden önce Ligue 1 takımlarının beni transfer etmemesini anlayamıyorum” dedi.

Afrika Kupası’nda boy gösteren Trabzonspor’un parlayan yıldızı Christ Inao Oulai, Fildişi Sahilleri Millî Takımı’nın kampında verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Trabzonspor’un sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Bastia’dan 5,5 milyon avroya transfer ettiği 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bedeew Sports’ta verdiği röportajda, “Bazılarına tuhaf gelebilir ama ben Fransa Ligue 1’i seviyorum. Premier Lig ilgimi çekmiyor. Hayalini kurduğum takım da Paris Saint-Germain. Bu takımın formasını giymeyi çok istiyorum” dedi.

KUPADA PARLADI

Trabzonspor’a transfer olduktan sonra sergilediği oyunla dünya genelinde yankı uyandıran Oulai’nin yükselişi, ülkesi Fildişi Sahili’nin de dikkatini çekmişti. Kariyerinde ilk defa millî takıma seçilen ve Afrika Kupası maçlarında sahneye çıkan Oulai, oyun kalitesini dünya genelinde gösterme fırsatı buldu. Afrika Kupası’ndaki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başaran Oulai, “Ligue 2’de oynarken, Ligue 1’den hiçbir kulübün beni transfer etmemesini nasıl açıklayacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Christ Oulai, Fildişi Sahili’nin Gabon’u 3-2 yendiği maçta gol ve asist katkısı yapamamasına rağmen “Maçın Adamı” seçilmiş, 3-0 kazandıkları Burkina Faso maçında da en yüksek notu alan isim olmuştu.

