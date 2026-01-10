Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'da bir ayrılık daha: Yeni takımı açıklandı
Trabzonspor, 26 yaşındaki hücum oyuncusu Denis Draguş'un Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya kiralandığını açıkladı.
Serdar Saatçı'yı kiralık olarak Al Nassr'a göndermesi beklenen Trabzonspor, Denis Draguş'un Gaziantep FK'ya kiralandığını açıkladı.
Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denis Draguş’un 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için Gaziantep Futbol Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.
