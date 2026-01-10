SPOR SERVİSİ
Trabzonspor'da beklenmedik ayrılık: Yeni takımı belli oldu
Fatih tekke yönetimindeki Trabzonspor ile Al-Nasr SC arasında sürpriz bir transfer gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trabzonspor, genç stoper Serdar Saatçı'yı Al-Nasr SC'ye kiraladı.
- Kiralama sezon sonuna kadar geçerli. Al-Nasr SC, 2,5 milyon euro karşılığında Saatçı'yı satın almak opsiyonuna sahip olacak.
- Geçtiğimiz sezon 2,5 milyon euro karşılığında Braga'dan Trabzonspor'a transfer olan Saatçı, bu sezon 6 maçta forma giydi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Bordo-Mavililer, genç stoper Serdar Saatçı'yı, BAE ekiplerinden Al-Nasr SC'ye kiraladı.
SATIN ALMA OPSİYONU 2,5 MİLYON EURO
HT Spor'un haberine göre; sezon sonuna kadar geçerli olan anlaşmada, Al-Nasr SC'ye 2,5 milyon euro satın alma opsiyonu verildiği öğrenildi.
BRAGA'DAN TRABZONSPOR'A GELDİ
22 yaşındaki futbolcu, bu sezon bordo-mavili takımın formasıyla çıktığı 6 maçta 410 dakika sahada kaldı. Saatçı, geçtiğimiz sezon 2,5 milyon euro karşılığında Braga'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.
