Fatih tekke yönetimindeki Trabzonspor ile Al-Nasr SC arasında sürpriz bir transfer gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Bordo-Mavililer, genç stoper Serdar Saatçı'yı, BAE ekiplerinden Al-Nasr SC'ye kiraladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 2,5 MİLYON EURO

HT Spor'un haberine göre; sezon sonuna kadar geçerli olan anlaşmada, Al-Nasr SC'ye 2,5 milyon euro satın alma opsiyonu verildiği öğrenildi.

BRAGA'DAN TRABZONSPOR'A GELDİ

22 yaşındaki futbolcu, bu sezon bordo-mavili takımın formasıyla çıktığı 6 maçta 410 dakika sahada kaldı. Saatçı, geçtiğimiz sezon 2,5 milyon euro karşılığında Braga'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.

