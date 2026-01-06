Eksik oyuncuların fazlalığıyla son 4 resmi maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve son olarak Süper Kupa’da yaşadığı kayıplarla duraklama dönemine girdi.

Trabzonspor, kadroda yaşanan eksikliklerin etkisiyle hem ligde hem de kupalarda sonuç almakta zorlanıyor. Bordo-mavililer, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray’a 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda ederken, son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla birlikte üç kulvarda oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Bordo-mavililer, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.

Süper Lig'in 15. haftasında 36 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 34 puanla 2. sırada bulunarak zirve yarışında yer alan bordo-mavililer, son 2 haftada 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 5 puan kaybetti. Önce sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Karadeniz ekibi, 17. haftada Gençlerbirliği deplasmanından 4-3'lük mağlubiyetle döndü. Trabzonspor, art arda kayıplarıyla Süper Lig'in ilk yarısında 42 puanlı Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü. İkinci sıradaki yerini de 39 puanlı Fenerbahçe'ye kaptıran bordo-mavililer, 35 puanla üçüncü sırada devreye girdi.

Bordo-mavililer, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray’a 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti

ZİRAAT KUPASI'NA KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, bu karşılaşmadan puansız ayrıldı. Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak grubu son sıralarda kötü bir başlangıç yaptı.

SÜPER KUPA'DA KAYIP

Trabzonspor, son 4 maçlık periyotta Süper Kupa'ya da veda etti. Gaziantep Stadı'nda Galatasaray ile oynanan karşılaşmadan 4-1'lik farklı mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Süper Kupa'da finale yükselemedi.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde yine Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini önünde bir kez daha sahadan arzu etmediği şekilde ayrıldı. Trabzonspor, son 4 karşılaşmada 7 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Teknik direktör Fatih Tekke, üç büyük rakipleri karşısında galibiyet almadı

DERBİ GALİBİYETİ HASRETİ DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un üç büyük rakibi karşısında kazanamama hasreti de sürdü. Galatasaray'a 4-1 yenilen Trabzonspor, 792 günlük büyük maç galibiyet özlemini sonlandıramadı. Karadeniz ekibi, üç büyük rakibine karşı oynadığı son 15 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

Teknik direktör Fatih Tekke, üç büyük rakipleri karşısında galibiyet almadı. Bordo-mavililer, Tekke döneminde büyük maçlarda ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da birer maç olmak üzere oynadığı 7 müsabakayı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Trabzonspor, Fatih Tekke ile Galatasaray ile 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibi, ligde rakibine sahasında 2-0 yenildi, deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

