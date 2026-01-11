Son deprem haberi Manisa'dan geldi. Gece yarısı peş peşe gerçekleşen sarsıntılar bölge halkını korkuttu. Yunusemre merkezli artçılar sürerken AFAD verileri paylaştı.

Manisa'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD, Yunusemre merkezli sarsıntılara ilişkin ilk verileri son dakika olarak duyurdu. Paniğe kapılan bazı insanlar sokaklara dökülürken bölgede artçıların sürdüğü öğrenildi. İşte Manisa depremde son dakika gelişmeler...

MANİSA'DA DEPREM OLDU

AFAD'in internet sitesinde yer alan verileri göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 04:33 sularında 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 9 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı kuvvetli hissedildi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Bölgede artçı sarsıntılar sürerken vatandaş diken üstünde. Son sarsıntı saat 05:54 sularında meydana geldi. Bazı insanlar geceyi sokaklarda geçirmeyi tercih ederken şuan için olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

