Stephen King’e LGBT yasağı! Rusya’da 'O' raflardan kaldırılıyor
ABD’li yazar Stephen King’in en popüler romanlarından biri olan “O” (It), eş cinsel ilişkileri teşvik eden içerikleri yasaklayan Rusya’da satılamayacak.
- Stephen King'in kitapları Rusya'da geçici olarak satıştan kaldırıldı.
- Rus medyası, yasaklama gerekçesini "geleneksel olmayan cinsel yönelime sahip karakterler" olarak bildirdi.
- Yayınevi AST, kitapların yaş sınırlamaları ve içerik uyarıları incelenene kadar satıştan çekildiğini duyurdu.
- King, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'yı eleştirmiş ve ülkedeki yayıncısıyla çalışmayı bırakmıştı.
- Rusya'da 2022'den bu yana 250'den fazla kitap, LGBT propagandası gerekçesiyle yasaklandı.
MURAT ÖZTEKİN - Rus medyası, kitabın geleneksel olmayan cinsel yönelime sahip karakterler yer aldığı için yasaklandığını bildirdi. Ülkenin önde gelen yayınevi AST, Stephen King’in eserlerinin geçici olarak satıştan kaldırıldığını ve bu kitaplardaki yaş sınırlamalarıyla içerik uyarılarının incelendiğini duyurdu. Öte yandan King’in Ukrayna savaşı sebebiyle Moskova’yı suçladığı ve ülkedeki yayıncısıyla çalışmayı bıraktığı biliniyor.
Sinemada bu hafta | Yazar Stephen King’in 'The Running Man'ine yeni yorum: Ölüm maratonu!
250 KİTAP YASAKLANDI
Rusya’da 2022’den beri 250’den fazla kitap, LGBT propagandası gerekçesiyle yasaklandı. O kitaplar arasında Oscar Wilde ve Haruki Murakami gibi yazarların eserleri de yer alıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde de LGBT içeriklere erişim sınırlandırılıyor. Macaristan, Çin ve Kazakistan gibi ülkelerde LGBT içerikli kitaplara yasaklama veya ağır sınırlandırma uygulanıyor.