ABD’li yazar Stephen King’in en popüler romanlarından biri olan “O” (It), eş cinsel ilişkileri teşvik eden içerikleri yasaklayan Rusya’da satılamayacak.

MURAT ÖZTEKİN - Rus medyası, kitabın geleneksel olmayan cinsel yönelime sahip karakterler yer aldığı için yasaklandığını bildirdi. Ülkenin önde gelen yayınevi AST, Stephen King’in eserlerinin geçici olarak satıştan kaldırıldığını ve bu kitaplardaki yaş sınırlamalarıyla içerik uyarılarının incelendiğini duyurdu. Öte yandan King’in Ukrayna savaşı sebebiyle Moskova’yı suçladığı ve ülkedeki yayıncısıyla çalışmayı bıraktığı biliniyor.

250 KİTAP YASAKLANDI

Rusya’da 2022’den beri 250’den fazla kitap, LGBT propagandası gerekçesiyle yasaklandı. O kitaplar arasında Oscar Wilde ve Haruki Murakami gibi yazarların eserleri de yer alıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde de LGBT içeriklere erişim sınırlandırılıyor. Macaristan, Çin ve Kazakistan gibi ülkelerde LGBT içerikli kitaplara yasaklama veya ağır sınırlandırma uygulanıyor.

