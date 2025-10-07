Beşiktaş'ta Montella isyanı: Açıklama bekleniyor
Siyah-beyazlılar, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın seçimlerini tartışıyor. Galatasaray derbisinden Victor Osimhen'i başarıyla savunan Emirhan Topçu'nun aday kadroda yer almamasına tepki var.
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin dikkat çeken isimlerinden Emirhan Topçu, A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosuna davet edilmedi.
LİGDE 4 MAÇTA 183 DAKİKA
25 yaşındaki stoperin yerine Suudi Pro Lig'de sadece 2 dakika süre alan Yusuf Akçiçek çağırıldı. Fenerbahçe’den Al-Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, bu sezon toplam 183 dakika sahada kaldı. Emirhan ise Süper Lig'de 4 maçta 316 dakika görev yaptı.
MONTELLA'YA EMİRHAN SORUSU
Sözcü'de yer alan habere göre; 19 yaşındaki Yusuf'un geleceğe yatırım olarak milli davet almasına karşı çıkmayan siyah-beyazlılar, Emirhan’ın neden Ay-Yıldızlı takıma seçilmediğine dair açıklama bekliyor.
MİLLİ TAKIM'DA SAVUNMADA HANGİ OYUNCULAR VAR?
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
Eren Elmalı (Galatasaray)
Ferdi Kadıoğlu (Brighton)
Merih Demiral (Al-Ahli Saudi)
Mert Müldür (Fenerbahçe)
Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)
Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)
Zeki Çelik (Roma)