Beşiktaş'ta Montella isyanı: Açıklama bekleniyor

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin dikkat çeken isimlerinden Emirhan Topçu, A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosuna davet edilmedi.

LİGDE 4 MAÇTA 183 DAKİKA

25 yaşındaki stoperin yerine Suudi Pro Lig'de sadece 2 dakika süre alan Yusuf Akçiçek çağırıldı. Fenerbahçe’den Al-Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, bu sezon toplam 183 dakika sahada kaldı. Emirhan ise Süper Lig'de 4 maçta 316 dakika görev yaptı.

MONTELLA'YA EMİRHAN SORUSU

Sözcü'de yer alan habere göre; 19 yaşındaki Yusuf'un geleceğe yatırım olarak milli davet almasına karşı çıkmayan siyah-beyazlılar, Emirhan’ın neden Ay-Yıldızlı takıma seçilmediğine dair açıklama bekliyor.

MİLLİ TAKIM'DA SAVUNMADA HANGİ OYUNCULAR VAR?

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)

Eren Elmalı (Galatasaray)

Ferdi Kadıoğlu (Brighton)

Merih Demiral (Al-Ahli Saudi)

Mert Müldür (Fenerbahçe)

Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)

Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)

Zeki Çelik (Roma)