Beşiktaş'ta Montella isyanı: Açıklama bekleniyor

Beşiktaş'ta Montella isyanı: Açıklama bekleniyor

Siyah-beyazlılar, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın seçimlerini tartışıyor. Galatasaray derbisinden Victor Osimhen'i başarıyla savunan Emirhan Topçu'nun aday kadroda yer almamasına tepki var.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin dikkat çeken isimlerinden Emirhan Topçu, A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosuna davet edilmedi.

LİGDE 4 MAÇTA 183 DAKİKA

25 yaşındaki stoperin yerine Suudi Pro Lig'de sadece 2 dakika süre alan Yusuf Akçiçek çağırıldı. Fenerbahçe’den Al-Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, bu sezon toplam 183 dakika sahada kaldı. Emirhan ise Süper Lig'de 4 maçta 316 dakika görev yaptı. 

MONTELLA'YA EMİRHAN SORUSU

Sözcü'de yer alan habere göre; 19 yaşındaki Yusuf'un geleceğe yatırım olarak milli davet almasına karşı çıkmayan siyah-beyazlılar, Emirhan’ın neden Ay-Yıldızlı takıma seçilmediğine dair açıklama bekliyor.

MİLLİ TAKIM'DA SAVUNMADA HANGİ OYUNCULAR VAR?

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
Eren Elmalı (Galatasaray)
Ferdi Kadıoğlu (Brighton)
Merih Demiral (Al-Ahli Saudi)
Mert Müldür (Fenerbahçe)
Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)
Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)
Zeki Çelik (Roma)

