Haberler > 3. Sayfa > Belçika'da kahreden kaza! Düğünden dönen Türklerin aracı ağaca çarptı, 3 ölü var

Belçika'da kahreden kaza! Düğünden dönen Türklerin aracı ağaca çarptı, 3 ölü var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Belçika'da yakınlarının düğününe katılan gençlerin bulunduğu araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çaptı. Feci kazada hurda yığınına dönen araç 3 gence mezar oldu. Afyonkarahisarlı 2 gencin cenazelerinin memleketlerine gönderildiği öğrenildi.

Belçika'nın Gent kenti yakınlarındaki Evergem bölgesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı 2 gencin cenazesi memleketlerine gönderildi.

Belçika'da kahreden kaza! Düğünden dönen Türklerin aracı ağaca çarptı, 3 ölü var - 1. Resim

DÜĞÜNDEN DÖNERKEN CAN VERDİLER

Önceki gün Belçika'nın Evergem bölgesinde yaşanan trafik kazasında, 26 yaşındaki M.Ç.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Mikail Kandemir, 15 yaşındaki İbrahim Kaymak ve otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Gençlerin düğünden döndüğü sırada kaza yaptıkları öğrenildi. 

GÖZYAŞLARI İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDILAR

Afyonkarahisarlı Kandemir ve Kaymak için Belçika'da cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından gençlerin cenazelerinin defnedilmek üzere Özburun beldesine gönderildiği belirtildi.

