Belçika'da kahreden kaza! Düğünden dönen Türklerin aracı ağaca çarptı, 3 ölü var
Belçika'da yakınlarının düğününe katılan gençlerin bulunduğu araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çaptı. Feci kazada hurda yığınına dönen araç 3 gence mezar oldu. Afyonkarahisarlı 2 gencin cenazelerinin memleketlerine gönderildiği öğrenildi.
Belçika'nın Gent kenti yakınlarındaki Evergem bölgesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı 2 gencin cenazesi memleketlerine gönderildi.
DÜĞÜNDEN DÖNERKEN CAN VERDİLER
Önceki gün Belçika'nın Evergem bölgesinde yaşanan trafik kazasında, 26 yaşındaki M.Ç.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Mikail Kandemir, 15 yaşındaki İbrahim Kaymak ve otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Gençlerin düğünden döndüğü sırada kaza yaptıkları öğrenildi.
GÖZYAŞLARI İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDILAR
Afyonkarahisarlı Kandemir ve Kaymak için Belçika'da cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından gençlerin cenazelerinin defnedilmek üzere Özburun beldesine gönderildiği belirtildi.
