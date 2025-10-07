Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya'da korkunç olay: Domuz avlarken babasını vurdu

Antalya’da korkunç olay: Domuz avlarken babasını vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya’nın Serik ilçesinde domuz avına çıkan H.Y., kazara babası Ramazan Yılmaz’ı av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da av sırasında korkunç bir olay meydana geldi. Oğlunun tüfeğinden çıkan kurşun babasını hayattan kopardı.

BABA OĞLUNUN TÜFEĞİYLE VURULDU

Korkunç hadise dün saat 21.30 sıralarında Bozdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. (42) evinin çevresinde domuz avlarken av tüfeğiyle babası Ramazan Yılmaz'ı vurdu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Durumu fark eden H.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Ramazan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

H.Y., jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla inceleme başlatıldı.

