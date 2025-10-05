Antalya'da acı olay! Falezlerden düşen kadın öldü, kimliği araştırılıyor

Olay Muratpaşa ilçesine bağlı Düden Çayı'na yakın falezlerde meydana geldi. Bir kadının falezlerden denize düştüğünü görenler durumu hemen yetkililere haber verdi.

CESEDİ DENİZDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri, su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktası'na çıkardı.

KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Burada sağlık ekibince yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.