Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Antalya'da acı olay! Falezlerden düşen kadın öldü, kimliği araştırılıyor

Antalya'da acı olay! Falezlerden düşen kadın öldü, kimliği araştırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen bir kadın hayatını kaybetti. Adrese sevk edilen ekipler deniz düşen kadının cansız bedenini çıkardı. Kimliğini tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Olay Muratpaşa ilçesine bağlı Düden Çayı'na yakın falezlerde meydana geldi. Bir kadının falezlerden denize düştüğünü görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. 

CESEDİ DENİZDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri, su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktası'na çıkardı.

Antalya'da acı olay! Falezlerden düşen kadın öldü, kimliği araştırılıyor - 1. Resim

KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Burada sağlık ekibince yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Başkentlilerin su çilesi devam ediyor! Vatandaşlar ellerinde bidon kuyruklara giriyorKaragümrük – Gaziantep FK maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tekirdağ'da cenaze evinde dehşet! Silahlar patladı, can kayıpları ve yaralılar var - 3. SayfaTekirdağ'da cenaze evinde dehşet! Ölü ve yaralılar varSakarya'da korkunç manzara! Sahil kenarında yürüyüşe çıkanlar buldu - 3. SayfaSakarya'da korkunç manzara! Sahil kenarında yürüyüşe çıkanlar bulduBozuk balık 'çolak' bıraktı: Çuprayla adam dövdüler! - 3. SayfaAkılalmaz olay! Çuprayla adam dövdülerSakarya'da acı olay! 14 yaşındaki Ahmet canından oldu - 3. SayfaSakarya'da acı olay! 14 yaşındaki Ahmet canından olduÇocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Sokak ortasında meydan dayağı kamerada - 3. SayfaÇocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!Ankara'dan ölüm getirmiş... Yazar Hanzade Özerten Urul hayatını kaybetti - 3. SayfaYazar Hanzade Özerten Urul hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...