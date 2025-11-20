Türkiye, kent içi raylı sistem yatırımlarında hız kesmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12 ilde işletilen 1036 kilometrelik hattın üzerine 853 kilometrelik yeni raylı sistemin ekleneceğini, ayrıca 4 ilin ilk kez raylı sistemle buluşacağını açıkladı.

Türkiye, ulaştırmada son yıllarda yaptığı yatırımlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık olarak ülke genelinde devreye aldıkları ve devam eden kent içi raylı sistem hatlarına ilişkin bilgi verdi.

Yapılan yatırımların sağladığı kazanımlara dikkat çeken Uraloğlu, "Yatırımlarımızın üretim ve istihdam artışı, ulaşım talebinin karşılanması, üretim maliyetinin düşürülmesi, kalkınma, seyahat konforu ve çevresel kazanım gibi etkileri oluyor" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 12 ilde işletilen 1036 kilometre kent içi raylı sistem bulunduğunu bildirerek, bunun 434 kilometresinin bakanlık tarafından, 602 kilometresinin de belediyelerce yapıldığını söyledi.

İL İL DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Bakanlık uhdesinde işletme altında, yapımı devam eden ve planlanan kent içi raylı sistemlerin 853 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, "İstanbul'da 161,8 kilometresini bitirdik, 22 kilometresinde çalışmalar sürüyor, 84,9 kilometresini planlıyoruz. Kocaeli'de 3,1 kilometresini tamamladık, 43,9'unda çalışmalar devam ediyor. Bursa'da 1,2 kilometre kent içi raylı sistemini tamamladık, 5'inde ise çalışmalar sürüyor. Ayrıca Bursa'ya 5,5 kilometre daha kent içi raylı sistem yapmak istiyoruz, bunun için planlamalarımızı yaptık. Sakarya'da da 15,2 kilometrelik kent içi raylı sistem hayata geçirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Uraloğlu, İzmir'de de yatırımların sürdüğünü, bu ilde 136 kilometrelik kent içi raylı sistem hayata geçirdiklerini, buna ek olarak 4,5 kilometre daha kent içi raylı sistem yapmayı planladıklarını anlattı.

Afyon'a da 8,5 kilometrelik kent içi raylı sistem yapmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Uraloğlu, "Konya'da 32,7 kilometrelik kent içi raylı sistemi tamamladık ve 48,5 kilometrelik kısmı için çalışmalar sürüyor. Bakanlık olarak Antalya'yı da 19,1 kilometrelik kenti içi raylı sisteme kavuşturduk. Başkent Ankara'mızın da kent içi raylı sistem uzunluğunu daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Bu ilimizi 80,5 kilometrelik kent içi raylı sisteme kavuşturduk, buna ek olarak 10 kilometrelik kent içi raylı sistem kısmında çalışmalar devam ediyor. 65,8 kilometre uzunluğunda raylı sistem yapmayı da planlarımız arasına aldık" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Kayseri'de 6,8 kilometre, Gaziantep'te de 25,5 kilometre raylı sistemi tamamladıklarını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

4 KENTTE BİR İLK YAŞANACAK

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kent içi raylı sistemleri hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İlk defa 4 ilimizi kent içi raylı sistemle tanıştırmak için çalışmaları hızlandırdık. Bu kapsamda Samsun'da 13,3 kilometre, Trabzon'da 32, Erzincan'da 12 ve Erzurum'da 15 kilometre kent içi raylı sistemi hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık. Bunlarla birlikte ülkemizde 297 kilometre kent içi raylı sistem yapmak için kolları sıvadık. Ayrıca yapımı devam eden 122 kilometre kent içi raylı sistemde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz, en kısa sürede vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz."

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası