Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 13. hafta maç programı
Milli maçların tamamlanmasıyla Süper Lig yeniden başlıyor. 13. haftanın programı açıklanırken, gözler hem zirve yarışındaki kritik karşılaşmalara hem de küme hattını yakından ilgilendiren mücadelelere çevrildi. Futbolseverler, milli aranın ardından hangi maçların oynanacağını ve bu haftaki fikstürün nasıl şekillendiğini araştırıyor. İşte milli ara sonrası lig heyecanının programına dair merak edilenler.
Trendyol Süper Lig’de milli ara dönemi tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre lig 22 Kasım Cumartesi günü yeniden başlıyor. Bu haftanın programı, hem zirve hem de alt sıralar için kritik eşleşmeler içeriyor.
SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
13. hafta programı kapsamında 22 Kasım Cumartesi günü açılış mücadelesi olarak Kayserispor-Gaziantep FK karşılaşması saat 14:30’da başlıyor. Karşılaşmalar 22-23-24 Kasım tarihlerinde oynanacak.
SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ PROGRAMI
22 Kasım Cumartesi
14:30 Zecorner Kayserispor – Gaziantep FK
17:00 İkas Eyüpspor – Fatih Karagümrük
20:00 Galatasaray – Gençlerbirliği
23 Kasım Pazar
14:30 Göztepe – Kocaelispor
17:00 Beşiktaş – Samsunspor
17:00 Corendon Alanyaspor – Kasımpaşa
20:00 Çaykur Rizespor – Fenerbahçe
24 Kasım Pazartesi
20:00 TÜMOSAN Konyaspor – Antalyaspor
20:00 Rams Başakşehir – Trabzonspor