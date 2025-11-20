Milli maçların tamamlanmasıyla Süper Lig yeniden başlıyor. 13. haftanın programı açıklanırken, gözler hem zirve yarışındaki kritik karşılaşmalara hem de küme hattını yakından ilgilendiren mücadelelere çevrildi. Futbolseverler, milli aranın ardından hangi maçların oynanacağını ve bu haftaki fikstürün nasıl şekillendiğini araştırıyor. İşte milli ara sonrası lig heyecanının programına dair merak edilenler.

Trendyol Süper Lig’de milli ara dönemi tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre lig 22 Kasım Cumartesi günü yeniden başlıyor. Bu haftanın programı, hem zirve hem de alt sıralar için kritik eşleşmeler içeriyor.

SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

13. hafta programı kapsamında 22 Kasım Cumartesi günü açılış mücadelesi olarak Kayserispor-Gaziantep FK karşılaşması saat 14:30’da başlıyor. Karşılaşmalar 22-23-24 Kasım tarihlerinde oynanacak.

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ PROGRAMI

22 Kasım Cumartesi

14:30 Zecorner Kayserispor – Gaziantep FK

17:00 İkas Eyüpspor – Fatih Karagümrük

20:00 Galatasaray – Gençlerbirliği

23 Kasım Pazar

14:30 Göztepe – Kocaelispor

17:00 Beşiktaş – Samsunspor

17:00 Corendon Alanyaspor – Kasımpaşa

20:00 Çaykur Rizespor – Fenerbahçe

24 Kasım Pazartesi

20:00 TÜMOSAN Konyaspor – Antalyaspor

20:00 Rams Başakşehir – Trabzonspor

