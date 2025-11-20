Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu raporu açıkladı. IMF'ye göre G20 ekonomilerinin orta vadeli büyümesi zayıflarken, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha güçlü bir performans sergilemesi öngörülüyor.

IMF küresel ekonomiye ilişkin son değerlendirmesinde G20 ülkelerinin orta vadeli büyüme görünümünün 2009 küresel finans krizinden bu yana en zayıf seviyeye ilerlediğini duyurdu. IMF, korumacılığın artması, politika belirsizlikleri, kamu maliyesindeki bozulma ve birçok gelişmiş ekonomide hızla yaşlanan nüfusun büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

KÜRESEL GÖRÜNÜM ZAYIFLIYOR

IMF'nin G20'ye sunduğu rapora göre dünyanın en büyük 20 ekonomisi 2030 yılında yalnızca yüzde 2,9 büyüyebilecek. Raporda aşırı tasarruf-bakiye dengesizlikleri, artan bütçe baskıları ve jeopolitik kırılganlıkların küresel görünümü zayıflattığının altı çizildi.

G20 liderleri, tüm bu ekonomik risklerin gölgesinde 22-23 Kasım’da Johannesburg’da bir araya gelecek. Zirveye ABD, Çin ve bazı diğer büyük ülkelerin liderlerinin katılmayacak olması dikkat çekiyor.

TÜRKİYE 2030'DA 3,9 BÜYÜME SERGİLEYECEK

IMF projeksiyonları, G20 grubunun iki ana kümesi arasında belirgin bir ayrışmaya işaret ediyor. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya ve Güney Kore gibi gelişmiş G20 ülkelerinin 2030’da sadece yüzde 1,4 büyümesi beklenirken; Türkiye, Hindistan, Çin, Brezilya, Endonezya ve Suudi Arabistan gibi gelişmekte olan ekonomilerin yüzde 3,9 ile çok daha güçlü bir büyüme performansı göstereceği tahmin ediliyor.

Grubun toplam ekonomik çıktısının ise 2025’te yüzde 3,2; 2026’da ise yüzde 3’e gerilemesi bekleniyor. Bu oran, küresel ekonomi için tansiyonun orta vadede de yüksek kalacağına işaret ediyor.

