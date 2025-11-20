Kaydet

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir sünnet düğününde park yeri kavgası nedeniyle yaşanan ve 16 yaşındaki İklimya Subay'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, talihsiz genç kızın saldırıdan saniyeler önce annesi ve yakınlarıyla neşeyle dans ettiği ve etrafa kar spreyi sıktığı görülüyor. Tam bu esnada park yeri bulamadığı için öfkelenen saldırganın pompalı tüfekle ateş açması sonucu düğün yeri bir anda can pazarına dönüştü. Hemşire olma hayali kuran İklimya'nın son anları yürekleri dağlarken, olayda yaralanan acılı anne Sevgül Subay, kızının katilinin en ağır cezayı almasını isteyerek başka ocakların sönmemesi çağrısında bulundu.

ERKUT ÇALİKOGLU

