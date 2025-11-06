Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Millî hızlı tren 2026’da raylarda

Türkiye’nin ilk millî hızlı treni 2026’da raylara iniyor; TÜRASAŞ’ın geliştirdiği 225 km hızındaki trenin prototip çalışmaları gelecek yıl tamamlanacak.

Türkiye’nin ilk yerli ve millî treni gelecek yıl raylara inmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre raylı sistem araçlarının yerli ve millî şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesi amacıyla kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) bünyesinde devam eden yerli tasarım ve prototip çalışmaları tamamlanarak demir yolu sektörünün raylı sistem araç ihtiyacı karşılanacak.

Bu çerçevede, saatte 225 kilometre hıza sahip, “millî hızlı tren” olarak bilinen projede prototip çalışmaları gelecek yıl tamamlanacak. Böylece, saatte 160 kilometre hıza sahip 9 millî elektrikli tren seti ve saate 225 kilometre hızdaki millî hızlı elektrikli tren seti ile 30 millî elektrikli anahat lokomotifi, TÜRASAŞ’tan temin edilecek. Ayrıca “Coco Aks Tertibatlı Millî Lokomotif Platformu Projesi” ve demir yolu bakım aracının tasarım çalışmaları tamamlanarak prototip üretimine başlanacak.


Öte yandan, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünün bünyesinde kurulacak Millî Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikasının inşaat çalışmalarına başlanmıştı. 15 bin metrekare büyüklüğünde olacak fabrikanın, 12 hızlı tren seti üretim ve test kapasitesine sahip olması, ekonomiye yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor.

