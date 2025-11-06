İstihdam desteğinin kapsamı genişliyor 

Berat Temiz / ANKARA - KOBİ’lere istihdam desteği 2026 yılında da devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM’de 2026 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada KOBİ ölçeğindeki firmalara istihdamlarını korumaları için işçi başına verilen 2 bin 500 TL’lik desteğin 1 Ocak 2026’dan itibaren hem miktarının artacağını hem de kapsamının genişletileceğini söyledi.

Bolat, “Ticaret sicili işlemleriyle ilgili bütün ödemelerin elektronik ortama alınmasına yönelik çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Ayrıca, şirketlerimizin ticari sırlarını koruyacak AB uyumlu bir yasal düzenlemeyi önümüzdeki dönemde tamamlayacağız” dedi.

Piyasaların adil işlemesi ve vatandaşların mağduriyetinin engellenmesi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bolat, “2025 yılında başta gıda sektörü olmak üzere market, alışveriş merkezleri, otomotiv, emlak ve kuyum sektörleri, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetleri ve diğer faaliyetler ile tüketicinin korunması kapsamında, 81 ilimizde 470 bin 37 işletme ve 32 milyon143 bin 993 ürün denetledik ve 2,4 milyar TL’nin üzerinde idari para cezası uyguladık” diye konuştu.

İSRAİL İLE TİCARET YAPMIYORUZ

Muhalefetin sürekli gündeme getirdiği ‘İsrail ile ticaretin devam ettiği’ iddialarına değinen Bakan Bolat, gümrüklerde ve serbest bölgelerde İsrail ile ticaret yapılamayacağını söyledi.

Bolat, “2 Mayıs 2024’te hükümetimizin aldığı kararla, Türkiye’den İsrail’e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, transit ticareti tamamen durdurduk. 2 Mayıs 2024’ten bu yana İsrail ile ticaret sıfırdır. Bu veriler, Ticaret Bakanlığı gümrük verileri ve TÜİK verileriyle sabittir” dedi.

Bolat, 2025 yılının ilk 10 ayında Türkiye’den Filistin’e yapılan ihracatın ise 437 milyon dolara ulaştığını bildirdi.