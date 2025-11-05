Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı! Altında düşüş sürüyor

Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı! Altında düşüş sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı! Altında düşüş sürüyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da gün içinde en yüksek 11.000,09 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kazanarak 10.970,37 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, yüzde 0,5 düşüşle 5 milyon 505 bin lira oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 56,28 puan artarak 10.970,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,67 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.927,76 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.848,97 puanı, en yüksek 11.000,09 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kazanarak 10.970,37 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı! Altında düşüş sürüyor - 1. Resim

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 47,23 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 11.877,96 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,32, mali endeks yüzde 0,14 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 32'si geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), ile Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı! Altında düşüş sürüyor - 2. Resim

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 981 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 981 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 5 milyon 505 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,53, bileşik getirisi yüzde 39,87 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,0067, satışta 42,1751 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,9748, satışta 42,1430 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1487, sterlin/dolar paritesi 1,3047 ve dolar/yen paritesi 154,172 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 64,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Pakistan'da yolcu otobüsü ile LPG yüklü tanker kaza yaptı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2008 krizini önceden bilmişti, yeni hamlesi piyasaları sarstı! "Bazen en iyi hamle..." - Ekonomi2008 krizini önceden bilmişti!Asgari ücrette kritik hesap! İsa Karakaş rakam verdi - EkonomiAsgari ücrette kritik tahmin!Daikin, Türkiye'yi 'bölgesel üs' olarak belirledi! 100 milyon eurouk yatırıma hazırlanıyor - EkonomiDünyaca ünlü markadan 100 milyon euro yatırım!Evlerde sıkça kullanılıyordu: Ticaret Bakanlığı iki ürünü toplatma kararı aldı! - EkonomiTicaret Bakanlığı iki ürünü toplatma kararı aldıKasım ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatmaya başladı - EkonomiBakan duyurdu! Paralar hesaplara yatmaya başladı1 milyon TL'nin faiz yükü kaç TL oldu? Kredi çekerek konut almak ne kadar cazip? - Ekonomi1 milyon TL'nin faiz yükü belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...