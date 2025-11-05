Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı! Altında düşüş sürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 56,28 puan artarak 10.970,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,67 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.927,76 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.848,97 puanı, en yüksek 11.000,09 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kazanarak 10.970,37 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 47,23 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 11.877,96 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,32, mali endeks yüzde 0,14 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 32'si geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), ile Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 981 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 981 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 5 milyon 505 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,53, bileşik getirisi yüzde 39,87 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,0067, satışta 42,1751 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,9748, satışta 42,1430 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1487, sterlin/dolar paritesi 1,3047 ve dolar/yen paritesi 154,172 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 64,1 dolardan işlem görüyor.