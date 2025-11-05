Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
En çok altın alan iller belli oldu: Zirvede İstanbul değil, bambaşka bir şehir var!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En çok altın alan iller belli oldu: Zirvede İstanbul değil, bambaşka bir şehir var!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın bu yıl rekor üstüne rekor kırarken, vatandaşlar da kuyumcuya koştu. BDDK’nın il il açıkladığı 9 aylık verilere göre bazı şehirlerde altın mevduatları neredeyse ikiye katlandı. Ancak zirvede öyle bir il var ki artış oranıyla diğer tüm şehirleri açık ara geride bıraktı. İşte Türkiye’nin en çok altın biriktiren illeri ve şaşırtan kazanç tablosu.

Altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş, vatandaşların tasarruf alışkanlıklarını kökten değiştirdi. BDDK’nın son verilerine göre, bazı illerde altın mevduatları yılın ilk 9 ayında yüzde 100’ü aşan oranlarda artış gösterdi.

Altının onsu yıl içerisinde 4 bin 381 dolar, gram altın ise 5 bin 905 lira ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Böylece altın fiyatlarında bu yıl yaşanan yükseliş ons altın için yüzde 51'i aşarken, gram altında ise yüzde 80'i buldu.

En çok altın alan iller belli oldu: Zirvede İstanbul değil, bambaşka bir şehir var! - 1. Resim

Yılın ilk 9 ayında gram altında yaşanan değişim ise yüzde 72,87 olarak gerçekleşti.

BDDK'nın yeni açıkladığı 9 aylık veriler il bazında altın mevduatlarındaki son tabloyu ortaya koydu.

En çok altın alan iller belli oldu: Zirvede İstanbul değil, bambaşka bir şehir var! - 2. Resim

CNBC-e'nin haberine göre, yılın ilk 9 ayında en çok altın alan iller ve kazanç oranları şu şekilde:

20-Trabzon

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 89,13

19- Karaman

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 89,36

18- Edirne

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 89,67

17- Çorum

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 90,37

En çok altın alan iller belli oldu: Zirvede İstanbul değil, bambaşka bir şehir var! - 3. Resim

16- Kırşehir

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 91,08

15- Uşak

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 91,31

14- Elazığ

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 92, 19

13- Aydın

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 92,56

12- Afyonkarahisar

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 92,99

En çok altın alan iller belli oldu: Zirvede İstanbul değil, bambaşka bir şehir var! - 4. Resim

11- Kayseri

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 93,29

10- Ankara

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 93,83

9-Muğla

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 94,26

8- Balıkesir

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 94,42

En çok altın alan iller belli oldu: Zirvede İstanbul değil, bambaşka bir şehir var! - 5. Resim

7- Hatay

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 94,67

6- Antalya

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 95,15

5- Mersin

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 96, 42

4- Aksaray

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 97, 63

En çok altın alan iller belli oldu: Zirvede İstanbul değil, bambaşka bir şehir var! - 6. Resim

3- İzmir

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 99,89

2- İstanbul

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 100,44

1- Rize

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 167,4

 

