En çok altın alan iller belli oldu: Zirvede İstanbul değil, bambaşka bir şehir var!

Altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş, vatandaşların tasarruf alışkanlıklarını kökten değiştirdi. BDDK’nın son verilerine göre, bazı illerde altın mevduatları yılın ilk 9 ayında yüzde 100’ü aşan oranlarda artış gösterdi.

Altının onsu yıl içerisinde 4 bin 381 dolar, gram altın ise 5 bin 905 lira ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Böylece altın fiyatlarında bu yıl yaşanan yükseliş ons altın için yüzde 51'i aşarken, gram altında ise yüzde 80'i buldu.

Yılın ilk 9 ayında gram altında yaşanan değişim ise yüzde 72,87 olarak gerçekleşti.

BDDK'nın yeni açıkladığı 9 aylık veriler il bazında altın mevduatlarındaki son tabloyu ortaya koydu.

CNBC-e'nin haberine göre, yılın ilk 9 ayında en çok altın alan iller ve kazanç oranları şu şekilde:

20-Trabzon

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 89,13

19- Karaman

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 89,36

18- Edirne

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 89,67

17- Çorum

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 90,37

16- Kırşehir

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 91,08

15- Uşak

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 91,31

14- Elazığ

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 92, 19

13- Aydın

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 92,56

12- Afyonkarahisar

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 92,99

11- Kayseri

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 93,29

10- Ankara

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 93,83

9-Muğla

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 94,26

8- Balıkesir

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 94,42

7- Hatay

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 94,67

6- Antalya

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 95,15

5- Mersin

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 96, 42

4- Aksaray

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 97, 63

3- İzmir

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 99,89

2- İstanbul

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 100,44

1- Rize

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 167,4