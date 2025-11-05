En çok altın alan iller belli oldu: Zirvede İstanbul değil, bambaşka bir şehir var!
Altın bu yıl rekor üstüne rekor kırarken, vatandaşlar da kuyumcuya koştu. BDDK’nın il il açıkladığı 9 aylık verilere göre bazı şehirlerde altın mevduatları neredeyse ikiye katlandı. Ancak zirvede öyle bir il var ki artış oranıyla diğer tüm şehirleri açık ara geride bıraktı. İşte Türkiye’nin en çok altın biriktiren illeri ve şaşırtan kazanç tablosu.
Altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş, vatandaşların tasarruf alışkanlıklarını kökten değiştirdi. BDDK’nın son verilerine göre, bazı illerde altın mevduatları yılın ilk 9 ayında yüzde 100’ü aşan oranlarda artış gösterdi.
Altının onsu yıl içerisinde 4 bin 381 dolar, gram altın ise 5 bin 905 lira ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Böylece altın fiyatlarında bu yıl yaşanan yükseliş ons altın için yüzde 51'i aşarken, gram altında ise yüzde 80'i buldu.
Yılın ilk 9 ayında gram altında yaşanan değişim ise yüzde 72,87 olarak gerçekleşti.
BDDK'nın yeni açıkladığı 9 aylık veriler il bazında altın mevduatlarındaki son tabloyu ortaya koydu.
CNBC-e'nin haberine göre, yılın ilk 9 ayında en çok altın alan iller ve kazanç oranları şu şekilde:
20-Trabzon
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 89,13
19- Karaman
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 89,36
18- Edirne
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 89,67
17- Çorum
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 90,37
16- Kırşehir
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 91,08
15- Uşak
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 91,31
14- Elazığ
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 92, 19
13- Aydın
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 92,56
12- Afyonkarahisar
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 92,99
11- Kayseri
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 93,29
10- Ankara
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 93,83
9-Muğla
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 94,26
8- Balıkesir
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 94,42
7- Hatay
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 94,67
6- Antalya
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 95,15
5- Mersin
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 96, 42
4- Aksaray
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 97, 63
3- İzmir
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 99,89
2- İstanbul
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 100,44
1- Rize
Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 167,4