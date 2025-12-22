Yunanistan–Güney Kıbrıs zirvesi, yalnızca enerji başlıklarıyla değil Türkiye vurgusuyla da dikkat çekti. İsrail ve Yunan basınına göre üçlü buluşmanın arka planında, Ankara’nın Doğu Akdeniz’de artan etkisi ve bölgesel denklemi belirleyen rolü yer aldı.

İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs siyasi zirvesi kapsamında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

İsrail basınında yer alan paylaşımlarda, zirvenin Türkiye ile yaşanan gerginliklerin arka planında gerçekleştiği vurgusu öne çıktı.

İsrail merkezli N12 kanalının paylaşımlarında, toplantının Türkiye ile ilişkilerdeki gerilim atmosferi eşliğinde yapıldığı ifadeleri yer aldı.

İSRAİL BASINI: BÖLGESEL DENGELER TÜRKİYE ÜZERİNDEN OKUNUYOR

İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, üçlü zirvenin yalnızca enerji başlığıyla sınırlı olmadığına dikkat çekildi.

"TÜRKİYE ENGEL OLDU"

Netanyahu ve Miçotakis arasında düzenlenen toplantıda, özellikle Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki rolüne dair ortak kaygıların toplantının ana gündemlerinden biri olduğu aktarıldı.

AB, projeye yaklaşık 800 milyon Euro fon sağlasa da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkili faaliyetleri sayesinde projenin hayata geçirilemediğine değinildi.

Yunan basınına da yansıyan bilgilere göre, Ankara'nın diplomatik ve askeri refleksleri İsrail ve Yunanistan'ın enerji projesine engel oldu. Parapolitika.gr, Mayıs ayından beri enerji alanında jeopolitik bir “poker oyunu” yaşandığını ve Türkiye’nin bu oyunda sessiz ama belirleyici bir aktör olarak öne çıktığını yazdı.

"TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ OLARAK MERKEZDE"

Avrupa merkezli Euractiv ile Yunan basınında yayımlanan içeriklerde, İsrail, Yunanistan ve Rum liderlerinin iki yıl aradan sonra Kudüs’te bir araya gelmesinin, Türkiye’nin bölgede güçlenen konumuyla doğrudan bağlantılı olduğu ifadeleri kullanılırken, toplantıdan somut bir sonuç çıkmasının zor olduğu değerlendirmesine yer verildi:

"Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendi onayı olmadan enerji kararlarının alınamayacağı yönündeki tutumu, İsrail-Yunanistan-Kıbrıs hattında yakından takip ediliyor"

F-35 VE SAVUNMA DOSYASI MASADAYDI

İsrail ve Yunanistan’ın, Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçakları temin etmesine yönelik tutumunun da zirve kapsamında ele alındığına dair değerlendirmeler basında yer aldı. İsrail’in F-35’leri aktif olarak kullandığı, Yunanistan’ın ise teslimat sürecinde olduğu hatırlatıldı.

HAREDİLER ANA YOLU KAPATTI

Netanyahu- Miçotakis görüşmesi devam ederken, İsrail’de aşırı dindar Yahudilerden oluşan Haredi gruplar, asker kaçağı bir gencin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla ülkenin en işlek yollarından biri olan 4 numaralı otoyolu kapattı.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre protestonun nedeni, ultra Ortodoks Yahudi genç Yitzhak Revivo’nun askeri polis tarafından tutuklanması oldu. Revivo’nun daha önce kendisini gözaltına almak isteyen askeri polisten kaçtığı, olay sırasında askeri aracın devrildiği aktarıldı.

ASKERİ POLİS MÜDAHALESİ SONRASI SOKAKLAR KARIŞTI

Geçtiğimiz hafta Revivo’nun evinin önünde bekleyen askeri polis ekipleri, genci gözaltına aldı. Revivo’nun askeri mahkeme tarafından 17 gün hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi İsrail medyasında yer aldı. Tutuklama kararı, Haredi gruplar arasında geniş çaplı protestoları tetikledi.

PROTESTOLAR TEL AVİV DIŞINA TAŞTI

Haredi grupların yalnızca Bnei Brak’ta değil, Aşkelon’da da protesto düzenlediği bildirildi. Gösterilerin, askeri polisin üst düzey bir yetkilisinin ikamet ettiği bölgelerde yoğunlaştığı bilgisi paylaşıldı.

