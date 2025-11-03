Altın gerilerken borsa yükseldi!

BIST 30 endeksi ise günü 12.013,38 puandan, önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kazanarak kapattı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile sanayi endeksi olurken, mali endeks yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 0,35 ve teknoloji endeksi yüzde 0,29 yükseldi.

BIST 100 endeksine dahil 72 hisse prim yaparken, 27’si geriledi, 1 hisse ise yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Yapı Kredi Bankası günün en çok işlem gören hisseleri arasında yer aldı.

Altın ve döviz cephesi

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4 bin 13 dolar seviyesinde bulunuyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 5 milyon 585 bin liraya geriledi.

Tahvil piyasasında 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 36,49, bileşik getirisi ise yüzde 39,81 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,9457 lira, satışta 42,1138 lira olarak açıkladı. Önceki gün bu rakamlar sırasıyla 41,8629 ve 42,0307 lira düzeyindeydi.

Saat 18.30 itibarıyla uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1509, sterlin/dolar 1,3121, dolar/yen ise 154,023 seviyelerinde işlem görüyor.

Petrol fiyatlarında ise düşüş yaşandı. Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 azalışla 64,3 dolardan alıcı buldu.