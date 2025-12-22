Ekrem Açıkel Halk TV'de neden yok sorusu izleyenler tarafından cevap aramaya başladı. Türkiye’de televizyon haberciliğinin tanınan isimlerinden Ekrem Açıkel’in Halk TV ekranlarında yer almaması gündeme geldi. Bir süredir Halk TV’de görünmeyen Açıkel’in kanaldan ayrıldığı ve yeni bir yayın adresiyle anlaştığı netlik kazandı.

Uzun yıllardır haber sunuculuğu ve ekran gazeteciliği yapan Ekrem Açıkel’in Halk TV’den ayrılması izleyenler tarafından merak edildi. ''Ekrem Açıkel Halk TV'de neden yok?'' sorusu ise gündemde yerini aldı.

EKREM AÇIKEL HALK TV’DE NEDEN YOK?

Gazeteci Ekrem Açıkel’in bir süredir Halk TV ekranlarında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Açıkel’in Halk TV’den ayrıldığı ve yoluna başka bir kanalda devam etme kararı aldığı netleşti.

EKREM AÇIKEL HANGİ KANALDA?

Ekrem Açıkel, Halk TV’den ayrılmasının ardından Sözcü TV ile anlaşma sağladı.

Deneyimli gazeteci “Ekrem Açıkel ile İçinizden Biri” adlı programla Sözcü TV’de ekran hayatını sürdürüyor.

EKREM AÇIKEL KİMDİR?

1973 yılında Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde doğan Ekrem Açıkel, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Gazetecilik mesleğine 1995 yılında İhlas Haber Ajansı’nda başlayan Açıkel, ardından TGRT Haber’de muhabirlik yaptı.

2002 yılında Kanal D Haber kadrosuna katılan Ekrem Açıkel 2023 yılında Halk TV’ye geçti. Son olarak Sözcü TV’ye transfer olan Ekrem Açıkel, kariyerine Sözcü TV'de devam ediyor.

