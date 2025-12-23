Ziraat Türkiye Kupası’nda gözler, grup aşamasının en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine çevrildi. ''Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda?'' merak edilirken şifresiz canlı yayın bilgileri de belli oldu!

Süper Lig’de oynanan mücadelede yaşananların ardından bu kez kupa sahnesinde karşı karşıya gelecek iki ezeli rakip, C Grubu’ndaki ilk maçlarına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Kadıköy’de oynanacak derbi öncesi yayın bilgileri, maç saati, eksikler ve muhtemel kadrolar futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bu akşam ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ CANLI YAYIN ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe-Beşiktaş Türkiye Kupası mücadelesi ATV’den şifresiz ve naklen izlenebilecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası’nda grup aşamasının dikkat çeken maçı 23 Aralık Salı günü oynanacak. Kadıköy’de Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ İLK 11 MUHTEMEL MAÇ KADROSU

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tiknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rashica, Orkun Köçü, Cerny, Abraham

Haberle İlgili Daha Fazlası