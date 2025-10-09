Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Özlem Gürses Para Politika'dan ayrıldı mı, neden yok?

Özlem Gürses Para Politika'dan ayrıldı mı, neden yok?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Özlem Gürses Para Politika&#039;dan ayrıldı mı, neden yok?
Özlem Gürses Para Politika'dan ayrıldı mı, neden yok soruları gündemde yer buldu. Sözcü TV’nin gündüz kuşağında yayınlanan “Para, Politika ve Hayat” programının uzun süredir sunuculuğunu üstlenen Özlem Gürses’in 3 Ekim 2025 tarihinden itibaren ekranda yer almaması, izleyiciler ve medya çevrelerinde merak konusu oldu.

Özlem Gürses Para Politika'dan ayrıldı mı, neden yok soruları kamuoyunca merak edildi. Programın daimi sunucusu olarak bilinen Gürses’in yerine Damla Doğan Tuncel’in geçmesi, sosyal medyada ve kulislerde ayrılık iddialarını gündeme taşıdı.

Özlem Gürses Para Politika'dan ayrıldı mı, neden yok? - 1. Resim

ÖZLEM GÜRSES PARA POLİTİKA'DAN AYRILDI MI?

Sözcü TV’de hafta içi her sabah yayınlanan “Para, Politika ve Hayat” programının uzun süredir sunuculuğunu yapan Özlem Gürses, 3 Ekim 2025’ten bu yana ekranlarda yer almıyor.

Gürses’in programı Damla Doğan Tuncel’e devretmesi, izleyiciler ve medya çevrelerinde ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Henüz Özlem Gürses veya kanal yönetiminden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Özlem Gürses Para Politika'dan ayrıldı mı, neden yok? - 2. Resim

ÖZLEM GÜRSES NEDEN YOK?

Programın daimi sunucusu olan Gürses’in ekrandan çekilmesinin nedeni açıklanmadı. Sözcü TV yönetiminin sessiz kalması ve Gürses’in herhangi bir açıklama yapmaması, izleyiciler arasında merak uyandırdı.

Özlem Gürses Para Politika'dan ayrıldı mı, neden yok? - 3. Resim

ÖZLEM GÜRSES SÖZCÜ TV'DEN AYRILDI MI?

Özlem Gürses’in Sözcü TV ile ilişkisinin sona erdiğine dair resmi açıklama gelmedi. 3 Ekim tarihinden itibaren programı Damla Doğan Tuncel’in sunması, izleyicilerin dikkatini çekerek “Özlem GürsesSözcü TV'den ayrıldı mı?” sorusunu gündeme taşıdı. İzleyiciler Özlem Gürses’in programa geri dönüp dönmeyeceğini merakla takip ediyor.

