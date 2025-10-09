Özlem Gürses Para Politika'dan ayrıldı mı, neden yok soruları kamuoyunca merak edildi. Programın daimi sunucusu olarak bilinen Gürses’in yerine Damla Doğan Tuncel’in geçmesi, sosyal medyada ve kulislerde ayrılık iddialarını gündeme taşıdı.

ÖZLEM GÜRSES PARA POLİTİKA'DAN AYRILDI MI?

Sözcü TV’de hafta içi her sabah yayınlanan “Para, Politika ve Hayat” programının uzun süredir sunuculuğunu yapan Özlem Gürses, 3 Ekim 2025’ten bu yana ekranlarda yer almıyor.

Gürses’in programı Damla Doğan Tuncel’e devretmesi, izleyiciler ve medya çevrelerinde ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Henüz Özlem Gürses veya kanal yönetiminden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Programın daimi sunucusu olan Gürses'in ekrandan çekilmesinin nedeni açıklanmadı.

Özlem Gürses'in Sözcü TV ile ilişkisinin sona erdiğine dair resmi açıklama gelmedi. İzleyiciler Özlem Gürses'in programa geri dönüp dönmeyeceğini merakla takip ediyor.