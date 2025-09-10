Halk TV'de yayınlanan "Yeni Bir Sabah" programının sunucusu İsmail Küçükkaya, 1 Eylül 2025 Pazartesi gününden beri yayında değil. Küçükkaya'nın yerine, Ekrem Açıkel'in sunması, sosyal medyada ayrılık söylentilerinin yayılmasına neden oldu.

2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye transfer olan İsmail Küçükkaya, Yeni Bir Sabah programıyla sabah kuşağında ekranlara gelmeye başlamıştı. Seyirciler şu an ise arama motorlarına "İsmail Küçükkaya Halk TV'den ayrıldı mı?" sorusunu yöneltiyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV'DEN AYRILDI MI?

İsmail Küçükkaya Halk TV'den ayrıldığını duyurdu. Hafta içi her sabah 08:00'de izleyicilerle buluşan Küçükkaya, 1 Eylül itibarıyla

sunucu koltuğuna oturmadı ve yerine Ekrem Açıkel getirildi.

Yeni sezonda Now TV, Sözcü TV, Habertürk ya da TV100 kanallarından birinde ekrana döneceği düşünülüyor. TV100 ile anlaştığı öne sürülen Küçükkaya, "Herhangi bir yerle anlaşmış değilim. Birkaç teklif var. Şu an değerlendirme aşamasındayım" dedi. Küçükkaya henüz yeni bir kanal ile anlaşmadığı bilgisini verdi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Halk TV'de uzun yıllardır sabah haberlerini sunan gazeteci İsmail Küçükkaya kanaldan ayrılmıştır.

İsmail Küçükkaya Halk TV'den neden ayrıldığına dair, "Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

1972 yılında Kütahya Simav'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. İlk ve orta öğrenimini Kütahya’da tamamladı. 1993 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Gazeteciliğe ilk adımını 1991’de Hürriyet gazetesinde muhabir olarak attı. Daha sonra Sabah ve Star gazetelerinde muhabir olarak çalıştı.

Küçükkaya, 2000 yılından itibaren Akşam gazetesinde köşe yazıları yazdı. 2003 yılında köşe yazarlığının dışında Skytürk Televizyonu Ankara Temsilciliği görevini üstlendi. 2005-2008 yılları arasında Akşam gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptı. 2008 yılında aynı gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi. Bu görevini Haziran 2013 tarihine kadar devam ettirdi.

Fox TV’ye geçerek daha önce Fatih Portakal’ın sunduğu “Çalar Saat” programını sunmaya başladı. Fox'un ardından Halk TV'ye geçiş yaparak, "Yeni Bir Sabah" adlı programıyla izleyicisinin karşısına çıktı.