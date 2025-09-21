İlkin Aydın milli takımdan ayrıldı mı, çıkarıldı mı, ihraç mı edildi? Milli voleybolcu İlkin Aydın’ın hayatı ve kariyer geçmişi

İlkin Aydın milli takımdan ayrıldı mı, çıkarıldı mı, İlkin Aydın ihraç mı edildi merakla araştırılmaya başlandı. Bazı iddiaların ardından vatandaşlar ve sporseverler İlkin Aydın'ın Milli takımdaki durumu ve kariyerini gündeme getirdi.

İLKİN AYDIN MİLLİ TAKIMDAN AYRILDI MI?

Sosyal medyada A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından İlkin Aydın’ın milli takımdan ayrıldığı yönünde paylaşımlar gündeme geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamalarda ise Aydın’ın kadrodan çıkarıldığına dair herhangi bir bilgi yer almadı.

Federasyon yetkilileri İlkin Aydın'ın milli takımdaki görevine devam ettiğini vurgulayarak sosyal medyada dolaşan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

İLKİN AYDIN MİLLİ TAKIMDAN ÇIKARILDI MI?

İddiaların aksine İlkin Aydın milli takımdan çıkarılmadı. 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Aydın, turnuvada aktif olarak forma giyerek takımının önemli oyuncuları arasında yer aldı.

İLKİN AYDIN İHRAÇ MI EDİLDİ?

Bazı paylaşımlarda İlkin Aydın'ın milli takımdan ihraç edildiği iddia edilirken öne sürülen bilgiler doğru değil. İlkin Aydın, milli takım ve kulüp kariyerine devam ediyor.

İLKİN AYDIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İlkin Aydın 5 Ocak 2000 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde dünyaya geldi. 25 yaşına ve aslen Artvin kökenli olan İlkin Aydın, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü’nde eğitimini sürdürüyor.

Voleybola İlbank’ta başlayan oyuncu, kısa bir süre TVF Spor Lisesi’nde oynadıktan sonra 2017’den beri Galatasaray forması giyiyor. Milli takım kariyrrine 2018 yılında başlayan Aydın, Türkiye’yi uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil etti.

2023 yılında Avrupa Şampiyonası, Milletler Ligi ve Dünya Kupası’nda altın madalya kazananan Milli sporcumuz ayrıca 2025 Tayland Dünya Şampiyonası’nda da gümüş madalya elde etti.

Galatasaray’da kaptanlık yapan İlkin Aydın önemli Milli voleybolcularımız arasında.