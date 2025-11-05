Mersin’de sular ne zaman saat kaçta gelecek? 5 Kasım MESKİ su kesintisi sorgulama ekranı

MESKİ (Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi), su kesintilerini vatandaşlara duyurmak için Su Kesintisi Sorgulama ekranını paylaşıyor.

5 KASIM MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN SAAT KAÇTA GELECEK?

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün kent genelinde birçok ilçede planlı su kesintisi yaşanıyor.

Akdeniz, Tarsus, Erdemli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde yürütülen bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde geçici süreyle su verilmeyecektir. Çalışmaların tamamlanması halinde, suyun akşam saatlerine doğru kademeli olarak yeniden verilmesi bekleniyor.