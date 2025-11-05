Milli ara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Bulgaristan ve İspanya ile Milli maç tarihlerimiz belli oldu

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig’de 13. haftanın tamamlanmasının ardından takvim milli maçlar için duracak. 9 Kasım’da oynanacak karşılaşmalarla birlikte liglere ara verilecek ve kulüpler oyuncularını milli takımlara göndermeye başlayacak. Resmi olarak milli ara 10 Kasım itibarıyla başlamış olacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli maçların tamamlanmasının ardından liglere dönüş 22 Şubat’ta yapılacak. 10-21 Şubat tarihleri arasında lig karşılaşmaları oynanmayacak, 22 Şubat Cuma gününden itibaren Süper Lig yeniden başlayacak ve takımlar sahaya çıkmaya devam edecek.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden Türkiye grubun kaderini belirleyecek iki kritik maça çıkacak. 15 Kasım'da Bursa'da Türkiye - Bulgaristan maçı, 18 Kasım'da ise Sevilla'da İspanya - Türkiye maçı oynanacak.