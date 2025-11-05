Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Uzun süredir ortalarda yoktu! Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Körfez ülkesinde ortaya çıktı

Uzun süredir ortalarda yoktu! Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Körfez ülkesinde ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzun süredir ortalarda yoktu! Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Körfez ülkesinde ortaya çıktı
Abdullah Gül, Kuveyt, Hayrünnisa Gül, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun zaman sonra Kuveyt'te ortaya çıktı. Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile çıktığı seyahati, "Kuveyt eski Başbakanı Şeyh Muhammed Sabah Al-Salam’ın daveti üzerine, eşimle birlikte Kuveyt’e yaptığımız seyahatte eski dostlarla bir araya geldik." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Uzunca bir süredir gözlerden ve kameralardan uzak bir hayat süren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

ABDULLAH GÜL KUVEYT'İ ZİYARET ETTİ

Kuveyt'e giden Gül, burada çekildiği fotoğrafları, "Kuveyt eski Başbakanı Şeyh Muhammed Sabah Al-Salam’ın daveti üzerine, eşimle birlikte Kuveyt’e yaptığımız seyahatte eski dostlarla bir araya geldik." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Seyahatte Abdullah Gül'e, eşi Hayrünnisa Gül de eşlik etti.

Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül
Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül

SON OLARAK İNGİLTERE'DE GÖRÜLMÜŞLERDİ

Abdullah Gül son olarak İngiltere'de, Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve İslam dünyası üzerine akademik çalışmalar yürüten Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin (OCIS), 40. kuruluş yılına özel etkinliğe katılmıştı. Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, gittikleri etkinlikte İngiltere Kralı 3. Charles ile de sohbet etmişti.

Gül çifti, temmuz ayında İngiltere'de gittikleri etkinlikte İngiltere Kralı 3. Charles ile sohbet etmişti.
Gül çifti, İngiltere'de gittikleri etkinlikte İngiltere Kralı 3. Charles ile sohbet etmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milli ara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Bulgaristan ve İspanya ile Milli maç tarihlerimiz belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 'afet bölgesi' ilan edildi - GündemSındırgı 'afet bölgesi' ilan edildiAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde patlama - GündemAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde patlamaAziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! 7 CHP'li belediye başkanı da yargılanacak - GündemAziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır!THY'den, SunExpress hisselerini satın alacakları iddiasına yalanlama - GündemTHY'den 'SunExpress' iddialarına cevapBakan Fidan: Türkiye, AB'nin savunma girişimlerine dahil edilmeli - Gündem"AB'nin savunma girişimlerine dahil edilmeliyiz"İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "zafiyet yok demiş" haberlerine cevap: Bu bir algı operasyonu - GündemYerlikaya'dan 'zafiyet' haberlerine cevap: Algı operasyonu
Sonraki Haber Yükleniyor...