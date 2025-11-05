Uzun süredir ortalarda yoktu! Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Körfez ülkesinde ortaya çıktı

Uzunca bir süredir gözlerden ve kameralardan uzak bir hayat süren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

ABDULLAH GÜL KUVEYT'İ ZİYARET ETTİ

Kuveyt'e giden Gül, burada çekildiği fotoğrafları, "Kuveyt eski Başbakanı Şeyh Muhammed Sabah Al-Salam’ın daveti üzerine, eşimle birlikte Kuveyt’e yaptığımız seyahatte eski dostlarla bir araya geldik." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Seyahatte Abdullah Gül'e, eşi Hayrünnisa Gül de eşlik etti.

Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül

SON OLARAK İNGİLTERE'DE GÖRÜLMÜŞLERDİ

Abdullah Gül son olarak İngiltere'de, Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve İslam dünyası üzerine akademik çalışmalar yürüten Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin (OCIS), 40. kuruluş yılına özel etkinliğe katılmıştı. Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, gittikleri etkinlikte İngiltere Kralı 3. Charles ile de sohbet etmişti.

