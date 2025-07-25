Abdullah Gül o programda ortaya çıktı! 2000'leri hatırlattı, medyayı eleştirdi

Kameralarda uzak bir hayat süren ve son olarak İngiltere Kralı Charles ile görüşen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) mezuniyet töreninde ortaya çıktı. 2000'leri hatırlatan Gül, ABD ve İngiltere ile kıyaslayarak medyayı eleştirdi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve katıldığı programlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını eleştiren Abdullah Gül, son olarak İngiltere Kralı Charles ile görüşmüş ve sohbeti damga vurmuştu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu kez adının verildiği Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) mezuniyet töreninde ortaya çıktı. AGÜ yerleşkesindeki törende Gül, memleketi Kayseri'den dikkat çeken mesajlar verdi.

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BU ŞEHRE YAPILAN EN İYİ YATIRIM

Yaptığı konuşmada, bir şehri itibarlı kılan konuların başında üniversitelerin kalitesinin geldiğini vurgulayan Gül, "Erciyes Üniversitesi gibi çok köklü bir üniversiteye sahibiz. Diğer üniversiteler de çok kaliteli. Bu kurumlara Abdullah Gül Üniversitesinin de katılmasıyla şehrimiz üniversiteler diyarı oldu. Buna hem şehrimizin yöneticileri hem halkımız büyük destek verdi. Bir şehre yapılan en iyi yatırım eğitim yatırımıdır." dedi.

15 YILDA KENDİSİNİ KANITLADI

Gül, AGÜ'nün 15 yıl önce kurulduğunu anımsatarak, "Bu sürede kendini kanıtlamış bir üniversiteden bahsediyoruz. Her ne kadar başarıyla gururlanmak gibi bir hakkımız olsa da bilinen şeyleri tekrar etmek istemiyorum ama bu başarının uluslararası seviyede de görülmesi sevindirici bir durum." ifadelerini kullandı.

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ÜZÜLEREK İFADE EDİYORUM Kİ...

Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Dünya 2000 yılından sonra 10 yıl kadar istikrarlı bir dönemde yaşadı ancak son yıllarda hiç görülmediği kadar kırılgan, hiç görülmediği kadar kural tanımaz, hiç görülmediği kadar uluslararası kuruluşların çöktüğü, sistemin çöktüğü bir dönem yaşanıyor. Bir tarafta Ukrayna-Rusya Savaşı'nda şehirler bombalanırken, diğer tarafta ise inanılmaz şekilde insanlığın ileride utanacağı bir soykırım Filistin'de yapılıyor. Filistin'de artık insanlar bombadan ölmüyor. Orada, yaşlısından gencine birçok insan bir parça ekmek, bir yudum su bulamadığı için ölüyor. Üzülerek ifade ediyorum ki bu konu Türk basınında İngiltere'deki ve ABD'deki kadar yer almıyor. Bu ülkelerde çok sayıda gazete her gün Filistin'deki çocukların nasıl bir deri bir kemik kaldıklarını, İsrail'in nasıl bir soykırım işlediğini yazıyorlar."