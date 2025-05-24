Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Uzun süredir ortalarda yoktu! Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı

Uzun süredir ortalarda yoktu! Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzun süredir ortalarda yoktu! Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun zaman sonra ortaya çıktı. Yurt dışı ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Gül'e, eşi de eşlik etti.

Uzun süredir gözlerden ve kameralardan uzak bir hayat süren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Uzun süredir ortalarda yoktu! Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı - 1. Resim

ÖZBEKİSTAN'I ZİYARET ETTİ

Özbekistan'a giden Gül, burada çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Bölgeye ilk kez gittiğini belirten eski Cumhurbaşkanı, memnuniyetini de dile getirmeden geçmedi.

Uzun süredir ortalarda yoktu! Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı - 2. Resim

Seyahatte Gül'e, eşi Hayrünnisa Gül de eşlik etti. 

Uzun süredir ortalarda yoktu! Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı - 3. Resim

BÖLGEYE HAYRAN KALDI

Paylaşımda, "Türk-İslam tarihinin “Altın Çağı”nın yaşandığı Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive’yi ilk defa ziyaret ediyorum. Özbekistan’da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim." ifadeleri yer aldı.

Uzun süredir ortalarda yoktu! Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı - 4. Resim

Nisan ayında da Gül'ün emekli Öğretim Üyesi dayısı Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu hayatını kaybetmişti. Cenazeye AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve çok sayıda siyasi isim de katılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yunan basını, sarı lacivertlilerin zaferini yazdı! "Fenerbahçe, Berlin'in rövanşını aldı"THY Euroleague finali ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u eledi, finalde rakip Monaco! 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'de ilk ve tek olacak! İstanbul depremi korkusu artarken Gebze'de "Kara Kutu" çözümü - GündemTürkiye'de ilk ve tek olacak!Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 3'ü de ülkemize getirildi - GündemKırmızı bültenle aranıyorlardı! Ülkemize getirildilerİstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Yıkım başladı, tam 6 gün trafiğe kapalı - GündemYıkım başladı, tam 6 gün trafiğe kapalıYangın riski arttı! Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı - GündemKahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandıYaz havasına kısa bir mola! Sıcaklık düşecek, sağanak yolda... Orhan Şen tarih ve saat verdi - GündemSıcaklık düşüyor, sağanak yoldaMSB, son rakamları paylaştı! 50 milyon m2 alan mayından temizlendi - Gündem50 milyon m2 alan mayından temizlendi
Sonraki Haber Yükleniyor...