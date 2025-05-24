Uzun süredir ortalarda yoktu! Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun zaman sonra ortaya çıktı. Yurt dışı ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Gül'e, eşi de eşlik etti.

Uzun süredir gözlerden ve kameralardan uzak bir hayat süren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

ÖZBEKİSTAN'I ZİYARET ETTİ

Özbekistan'a giden Gül, burada çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Bölgeye ilk kez gittiğini belirten eski Cumhurbaşkanı, memnuniyetini de dile getirmeden geçmedi.

Seyahatte Gül'e, eşi Hayrünnisa Gül de eşlik etti.

BÖLGEYE HAYRAN KALDI

Paylaşımda, "Türk-İslam tarihinin “Altın Çağı”nın yaşandığı Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive’yi ilk defa ziyaret ediyorum. Özbekistan’da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim." ifadeleri yer aldı.

Nisan ayında da Gül'ün emekli Öğretim Üyesi dayısı Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu hayatını kaybetmişti. Cenazeye AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve çok sayıda siyasi isim de katılmıştı.