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Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 3'ü de ülkemize getirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 3&#039;ü de ülkemize getirildi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 şahsın Almanya ve Hırvatistan'dan ülkemize getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D.'nin yakalandığını ve ülkemize iadelerinin sağlandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

“Kırmızı Bültenle Aradığımız 3 Suçluyu daha, Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 337 suçlunun ülkemize iadesini sağladık”

- Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde;

- “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. isimli şahıs Almanya’da,

- “Reşit Olmayan Kişiye Cinsel Saldırı” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.D.Ç. isimli şahıs Hırvatistan’da,

”Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etmek” suçundan ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahıs Almanya’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı. 

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız  ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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