BİST 100’de 12 aylık hedef fiyat… Hangi hisseler öne çıkabilir?

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi son kapanışını %0,81 primle 9475 puandan yaptı. Finansal piyasalarda yaşanan son gelişmelerle birlikte yeni strateji raporları da gelmeye başladı. Tera Yatırım tarafından yayımlanan ‘2025 2. Çeyrek Strateji Raporu’nda, endeks için 12 aylık süreçte 13.300 hedef fiyat öngörüsünde bunuldu. AGHOL, ASTOR, GARAN, KCHOL, MGROS, PGSUS, TOASO, TSKB, TCELL ve TURSG hisseleri “beğenilen hisseler” oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,81 primle, 9475 puandan kapanış yaptı. BİST 100 endeksi kapsamındaki şirketlere bakıldığında; RALYH, ENERY, GRTHO, IEYHO ve KOZAA %6,81-%3,08 arası primle en fazla yükselen hisseler oldu. OBAMS, EKGYO, ENKAI, AGHOL ve GESAN ise %-5,39-%-1,91 arası değer kaybı ile en çok düşen hisseler arasında yer aldı. Analistler, endekste kısa vadede 9350’nin destek ve 9580’nin direnç olarak öne çıkabileceğini belirtiyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 31

Finansal piyasalarda yaşanan son gelişmelerin ardından aracı kurumlarda yeni strateji raporları da gelmeye başladı. Tera Yatırım tarafından yayımlanan ‘2025 2. Çeyrek Strateji Raporu’nda, yurt içindeki gelişmelerin küresel ticaret savaşlarıyla birleşmesi ile birlikte TCMB’nin faiz indirim döngüsünün de kesintiye uğradığına dikkat çekildi.

Raporda, “2025 yılı için enflasyon tahminimizi %31’e yükselttik, büyüme tahminimizi %3’ün altına çektik. Küresel büyüme yavaşlaması Türkiye’nin dezenflasyon çabalarına destek verirken, aynı zamanda küresel risk iştahındaki azalma kısa vadeli sermaye girişlerini sınırlamaktadır. 2025 yılı şirket kâr tahminlerinin önümüzdeki aylarda kademeli olarak aşağı yönlü revize edilmesini bekliyoruz” denildi.

%40 YÜKSELİŞ POTANSİYELİ

Faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalmasıyla birlikte, yurtiçi bireysel yatırımcıların özellikle yaz aylarının durağan dönemlerinde tahvillere yönelerek hisse senetlerinden uzaklaşmasının muhtemel olduğu belirtilen raporda; “Türk hisse senetlerinin şu anda 12 aylık ileriye dönük kârların 6,9 çarpan seviyesinde işlem gördüğünü tahmin ediyoruz. Buna bağlı olarak BİST 100 için 12 aylık hedef seviyemizi %8 aşağı yönlü revize ederek 13.300 puana indiriyoruz. Bu da mevcut seviyelere göre %40 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir” denildi.

BEĞENİLEN HİSSELER

Tera Yatırım’ın raporunda; Anadolu Grubu Holding, Astor Enerji, Garanti BBVA, Koç Holding, Migros, Pegasus, TOFAŞ Otomotiv, TSKB, Turkcell ve Türkiye Sigorta “beğenilen hisseler” olarak gösterildi.

Raporda; beklenenden yüksek enflasyon, zayıf yabancı portföy girişleri, politika değişikliği riski, Avrupa’da durgunluk ve küresel finansal koşullardaki sıkılaşma gibi unsurlar muhtemel riskler arasında gösterildi.