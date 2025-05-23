Faiz indirimleri ne zaman başlayacak? Enflasyon raporu sonrası ilk tahminler…

Merkez Bankasının, 2025’in ikinci enflasyon raporunda yıl sonu tahminini %24'te, tahmin aralığını da %19-%29 seviyesinde sabit tutmasının ardından, faiz indirimi tahminleri de gelmeye başladı. Akbank tarafından yapılan değerlendirmede TCMB’nin hazirandaki toplantıda ilk faiz indirimine kapıyı kapatmadığı belirtilirken; Alnus Yatırım, temmuz toplantısının ilk indirim için daha uygun olabileceği görüşünü öne çıkardı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %24'te, tahmin aralığını da %19-%29 seviyesinde koruduklarını söyledi. Yapılan hesaplamalara %24 seviyesinde bir yıllık enflasyona ulaşabilmek için, yılın kalan 8 ayında ortalama 1,13 düzeyinde enflasyona ihtiyaç duyuluyor. İlk 4 ayda ise aylık ortalama enflasyon 3,19 seviyesinde gerçekleşti.

PİYASA KATILIMCILARI ‘%30’ DEMİŞTİ

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen “TCMB Başkanı Karahan’ın sunumunda sıkı para politikasına devam vurgusu öne çıktı. Zirai don ve kur gelişmelerine dair işaret edildi; global düzeyde ise tarife savaşlarının getirdiği talep daralması not edildi. Piyasa katılımcıları anketi ve IMF öngörüleri yılsonunda %30 seviyesinde bir enflasyon beklentisine işaret ediyor. Bu sebeple üst bandın daha gerçekçi olduğu kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

HAZİRAN İÇİN KAPI KAPANMADI

Akbank tarafından yapılan analizde, iki ay öncesine kıyasla enflasyon görünümünün iyileştiğine dikkat çekilerek, “Bu yıl tahmin bandının içinde kalma ihtimalinin de arttığını değerlendiriyoruz. Yapılan iletişim, haziran ayında faiz indirimine kapıyı kapatmadı. Ancak dezenflasyonun sürekliliği ve kredibilite açısından ilk indirimin temmuzda yapılmasını ve her toplantıda indirim yerine bekle-gör yaklaşımıyla enflasyon eğilimindeki iyileşmeden emin olundukça gidilmesini optimal görüyoruz” denildi.

İLK İNDİRİM TEMMUZDA GELEBİLİR

Alnus Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Haziran toplantısının pas geçileceği, dezenflasyon sürecinde ilave riskler ortaya çıkmadığı taktirde temmuzdan itibaren faiz indirimlerinin başlayabileceği, politika faizinin de yıl sonunda %35 düzeyinde bulunacağı senaryomuzu devam ettiriyoruz. Geçişkenlik etkisi açısından yıl içerisinde rezervler, cari denge, tahvil ve CDS fiyatlamaları, ticaret savaşları, jeopolitik riskler, FED kararları gibi gelişmeler takip edilecek” ifadelerine yer verildi.