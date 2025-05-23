Altın, dolar ve faiz haftayı nasıl kapatıyor?

Piyasalarda son dakika! 23 Mayıs 2025 doları fiyatı 39,00 TL’yi test etti. Haftalardır %49 seviyesinde yakın gerçekleşen gecelik faiz ise likidite koşullarına göre dün %45,80 seviyesine geriledi. TCMB enflasyon tahminini %24’te sabit tutarken “sıkı para politikasına devam” mesajı verdi. Bu arada gram altın 4.145 TL’ye yakın seviyelerden haftanın son işlem gününe başlıyor. Altında haftalık getiri bu sabah itibarıyla %3,55 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli bir hafta yaşanırken, TCMB’nin enflasyon raporu en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bir önceki rapor dönemiyle aynı şekilde, 2025 yıl sonunda enflasyonun %24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Tahmin aralığı da %19-%29 bandında sabit tutuldu.

SIKI PARA POLİTİKASINA DEVAM

Son dönemde uyguladıkları politikalarla enflasyon görünümünde ciddi bir bozulma yaşanmasının önüne geçtiklerini vurgulayan Karahan, "Para politikasında aldığımız önlemler sayesinde yurt içi talebin zayıflamaya devam etmesi bizim için en kritik hususlardan biri. Diğer taraftan, belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak, ihtiyatlı ve sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

GECELİK FAİZ GERİ ÇEKİLDİ

Bu arada dün, ağırlıklı ortalama fonlama faizi, politika faizi olan %46’ya geriledi. Gecelik referans faiz oranı da (TL REF) %45,80 düzeyinde gerçekleşti. TL REF, önceki gün %48,62 düzeyinde bulunuyordu.

Likidite şartlarına bağlı olarak bir günde %3'lük faiz indirimi gerçekleşti. Bunun, para piyasası fonlarının getirilerine hemen yansıyabileceği ifade ediliyor. Bu arada likidite açığı oluşması halinde fonlama oranının yeniden yükselebileceği de belirtiliyor.

ALTINDA HAFTALIK GETİRİ %3,55

Serbest piyasada işlem gören 23 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4.145 TL’den güne başlıyor. Altında haftalık getiri bu sabah itibarıyla %3,55’i buldu. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram satış fiyatı 4.210 TL’den ve çeyrek altın satış fiyatı da 6.865 TL’den gerçekleşiyor.

Döviz kurlarına bakıldığında dolar 39,00 TL seviyesini test etti. Euro ise 44,15 TL’den güne başlıyor.

YP MEVDUATLAR GERİLİYOR

TCMB Başkanı Karahan, mart ayında yaşanan oynaklıkta hane halkı yabancı para (YP) mevduat talebinin arttığını, 17 Nisan tarihli PPK toplantı kararıyla da azalmanın tekrar belirginleştiğini bildirdi. Karahan, dövizdeki hareketlerin enflasyona geçişkenliğinin azaldığını da vurguladı.