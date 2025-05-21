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Mevduat faizleri %53'e çıktı! 250 bin TL'yi faize koyanlar her ay cüzdanını dolduruyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mevduat faizleri yüzde 53'e dayanırken, bankaya 259 bin TL yatıran bir kişi bir ayda 10 bin TL'ye yakın faiz geliri elde ediyor.

Mevduat faizleri, son zamanlarda zirveye çıktı. Uzmanlar kritik eşiğin artık geride bırakıldığı konusunda bir düşünceye sahiptir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mart ayında sıkı para politikası başlatması üzerine finansal piyasalarda dengeleri yeniden oluşmaya başladı.

Ülkemizde döviz rezervleri ayyuka çıkarken risk primi ise düşüşe geçti. Mevduat faizlerinde ise istikrar sağlandı. En yüksek faiz oranı ise yüzde 53'e sabitlendi.

Mevduat faizleri %53'e çıktı! 250 bin TL'yi faize koyanlar her ay cüzdanını dolduruyor - 1. Resim

TL'YE TALEP ARTARKEN RİSK PRİMİ GERİLEDİ

Mart ayı itibarıyla uygulanan sıkı para politikası, yatırımcıları yeniden Türk Lirasına yönelmeye başladı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 300 baz puan seviyelerine kadar çekildi. Piyasalar artık faizlerde en yüksek seviyenin arkada kaldığı fikri daha güçlü şekilde sarıyor. 

Peki 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faiz oranları...

Mevduat faizleri %53'e çıktı! 250 bin TL'yi faize koyanlar her ay cüzdanını dolduruyor - 2. Resim

İŞ BANKASI

İş Bankası'nın faiz oranı yüzde 36'dır. Net kazancı ise 6 bin 707 TL'dir. Vade sonunda ise 256 bin 707 TL getirisi vardır.

Mevduat faizleri %53'e çıktı! 250 bin TL'yi faize koyanlar her ay cüzdanını dolduruyor - 3. Resim

ENPARA.COM

Enpara.com bankasının aylık faiz oranı yüzde 44'tür. Kişiye net kazancı 8 bin 197 TL iken vade sonunda 258 bin 197 TL getiri sağlanacaktır.

Mevduat faizleri %53'e çıktı! 250 bin TL'yi faize koyanlar her ay cüzdanını dolduruyor - 4. Resim

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA bankasının faiz oranı yüzde 48'dir. Buna göre 250 bin TL'sini bu bankaya yatıran bir kişi aylık olarak net kazancı 8 bin 942 TL olurken vade sonu eline geçecek para 258 bin 942 TL'dir.

Mevduat faizleri %53'e çıktı! 250 bin TL'yi faize koyanlar her ay cüzdanını dolduruyor - 5. Resim

DENİZBANK

Deniz Bank'ın şu an için faiz oranı yüzde 50'dir. 250 bin TL'nin aylık getirisi ise 9 bin 315 TL'dir. Vade sonu kişinin hesabına 259 bin 315 TL geçer.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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