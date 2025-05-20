Faizde artış durdu! 1 milyon TL’nin getirisi… Mevduatta 'yüksek oran' için son viraj!

Mevduat faizinde 3 hafta önce görülen %53 zirvesi korundu ve yeni yüksek seviye oluşmadı. TCMB’nin sıkı para politikası ile birlikte rezervlerde artış, DTH’larda düşüş ve CDS’te gerileme yaşanırken, geçen hafta fonlama faizinde de sınırlı gerileme yaşandı. Bu gelişmeler, sıkı para politikasında zirvenin görülmüş olabileceği beklentilerini öne çıkardı. Bu tabloda en yüksek mevduat oranları hangi bankada? 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankası’nın mart ayından itibaren daha sıkı para politikasına geçmesi ve makro ihtiyati ek tedbirler almasının ardından, önceki hafta itibarıyla rezervlerin de tekrar yükselmeye başladığı görülmüştü.

Piyasalarda, döviz tevdiat hesaplarında çözülmelerin başladığı ve Türkiye’nin risk priminin 300 sınırına doğru gerilediği de takip edildi. Bu gelişmelerle birlikte “mevcut şartlarda faizde zirvenin görülmüş olabileceği” yönünde görüşler de öne çıkmaya başladı.

TL FONLARA İSTİKRARLI PARA GİRİŞİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Allbatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker, “9 Mayıs ile sona eren haftada, mart ortasından bu yana ilk defa hem brüt döviz rezervlerinde hem de net rezervlerde artış görüldü” dedi.

Döviz fonlarına girişlerin devam etmesine rağmen hane halkının yabancı para mevduatının gerilemeye başladığını belirten Serkan İmişiker, TL fonlarına girişlerin de istikrarlı şekilde pozitif seyrettiğine dikkat çekti.

SIKI POLİTİKADA ZİRVE GÖRÜLDÜ MÜ?

Serkan İmişiker, “Bu gelişmelere paralel olarak gösterge tahvilin faizinde ve CDS primimizde önemli bir düşüş görüldü. Geçen haftanın son gününde merkez bankasının ağırlıklı ortalama fonlama faizinin düşüş göstererek %47,79 ile, %46-49 bandının ortasına doğru gerilediğini izledik. Merkez Bankasının kontrolü dışındaki faktörlerden kaynaklanan olumsuz bir gelişme olmazsa, para politikasındaki sıkılığın en yüksek düzeyde hissedildiği günleri geride bırakmış olabiliriz” ifadelerini kullandı.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM

Bu arada mevduat faizlerine de bakıldığında, üç hafta önce görülen %53 seviyesinin korunduğu ve bu süreçte yeni yüksek seviyenin görülmediği dikkat çekti. Bankalarca bu hafta sunulan en yüksek oranlar şöyle gerçekleşiyor:

-Türkiye Finans Günlük Hesap: %53,00 (Kâr Payı Oranı)

-Fibabanka Kiraz Hesap: %53,00

-TEB Marifetli Hesap: %52,00

-Anadolubank Renkli Hesap: %52,00

-Alternatif Bank VOV Hesap: %52,00

-Odea Bank Oksijen Hesap: %51,00

-ING Bank Turuncu Hesap: %51,00

-Denizbank Kaptan Hesap: %51,00

-QNB: Kazandıran Günlük Hesap: %51,00

-Akbank Serbest Plus: %50,00

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orandan hesaplama yapıldığında 1 milyon TL’nin getirisi şöyle oluşuyor:

-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: %53,00

-Net Getiri: 39 bin 496 TL