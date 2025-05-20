ABD’nin en büyük bankası izin verdi! Bitcoin’de yeni zirve hesapları

Kripto para birimi Bitcoin dün 107 bin doları geçerek son 4 ayın zirvesini test etti ve 109 bin 350 dolar rekoruna oldukça yaklaştı. Bugünkü işlemlerde ise 105 bin 500 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. ABD’nin en büyük bankası JP Morgan da müşterilerinin, Bitcoin almalarına imkân sağlayacağını ve bunun borsa yatırım fonları (ETF) ile gerçekleşeceğini bildirdi. Dünkü açıklamanın ardından BTC’de 351,5 milyon dolarlık para girişi dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - ABD’nin en büyük bankası JP Morgan, kripto para birimi Bitcoin ile ilgili hayati bir karar aldı. JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, bankanın yıllık yatırımcı günü toplantısında yaptığı konuşmada, müşterilerinin, Bitcoin almalarına imkân sağlayacaklarını ve bunun ilk etapta borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla gerçekleşeceğini aktardı.

Bu arada önceki yıllarda BTC’ye karşı şüphe ile yaklaşan Jamie Dimon, bu konudaki görüşlerinin değişmediğini ve kripto paralara güven duymadığını da aktardı.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

JP Morgan’dan gelen bu açıklama sonrası haftanın ilk işlem gününde dikkat çeken para girişi de gözlemlendi. Dünkü işlemlerde ABD’li ETF’ler kanalıyla 361,5 milyon dolarlık alım yapıldı. Bu işlem, 5 Mayıs sonrası en yüksek günlük para girişi olarak da kayıtlara geçti.

4 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Küresel piyasalarda BTC fiyatı dünkü işlemlerde 107 bin doları da aşarak son 4 ayın zirvesini test etti. Böylece BTC, 20 Ocak’taki 109 bin 350 dolar zirvesine de oldukça yaklaştı.

20 Mayıs 2025 BTC fiyatı 105 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. 8 Mayıs tarihinden bu yana 100 bin doların üzerinde kapanış yapan BTC için, kısa vadede 102 bin dolar destek ve 109 bin dolar direnç olarak gösteriliyor.

MORGAN STANLEY DE İZİN VERMİŞTİ

ABD’li büyük bankalardan Morgan Stanley de finansal danışmanlarının, müşterilere, Bitcoin ETF’leri için teklif sunmasına izin vermişti. Büyük finans kuruluşlarından gelen bu adımların, daha fazla yatırımcının BTC’ye erişiminin yolunu açması bekleniyor.

NİSANDAN İTİBAREN %25 YÜKSELDİ

ABD’de nisan başında tarifelerin devreye girmesiyle birlikte ABD varlıklarından çıkış başlamış ve BTC bu süreçte güvenli liman olarak öne çıkmıştı. Nisan başında 85 bin dolar olan BTC fiyatı, o tarihten itibaren bugüne kadar %25’e yaklaşan oranda prim yaptı.

Standard Chartered’ın Dijital Varlıklardan Sorumlu Başkanı Geoffrey Kendrick, geçtiğimi günlerde BTC için, ikinci çeyrekte 120 bin dolarlık tahminde bulunmuş, daha sonra yaptığı açıklamada ise bu hedefin de düşük kalabileceğini ileri sürmüştü.