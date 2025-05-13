ABD’li ve Japon şirketlerden rekor alım! BTC’de kurumsal talep geri döndü

Kripto para birimi Bitcoin’de son bir ayda gerçekleşen yükseliş yüzde 20’yi bulurken; ABD’li Strategy şirketi sadece mayısta 13 bin 390 adet alım yaptı ve toplam stokunu yaklaşık 569 bin adede taşıdı. Japonya merkezli Metaplanet de 102 bin ortalama fiyattan 1241 adet Bitcoin aldığını duyurdu. BTC’de kurumsal talebin yeniden arttığı görülürken, fiyatlarda da 100 bin doların üzerinde konumlanma çabası dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de haftanın ilk işlem gününde sert hareketler yaşandı. Dünkü işlemlerde 105 bin 700 doları gören BTC, kâr satışları ile gün içinde 100 bin 750 dolara kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte fiyatlar, analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 102 bin dolar seviyesinin üzerinde günlük kapanış yaptı.

ABD BORSALARI YÜKSELİRKEN…

Dün %1,30 değer kaybeden BTC fiyatı, 13 Mayıs 2025 işlemlerinde de sabah saatlerinde 102 bin doların hemen altında denge arayışını sürdürüyor. Bir süredir ABD borsalarından bağımsız hareket eden ve daha iyi performans gösteren BTC, Wall Street endekslerinde dün yaşanan yükselişe rağmen geriledi.

PARA ÇIKIŞI GÖRÜLDÜ

Bu arada dün, ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla yaklaşık 65 milyon dolarlık satış yapılması da dikkatlerden kaçmadı. BTC’de, önceki 3 haftalık süreçte yaklaşık 5,5 milyar dolarlık para girişi yaşanmış, fiyatlar da bu süreçte 83 bin dolardan 105 bin dolara kadar sert bir yükselişe imza atmıştı.

DİKKAT ÇEKEN ALIMLAR

Öte yandan Bitcoin’de kurumsal alımların da arttığı gözlemleniyor. Japonya merkezli yatırım firması Metaplanet, dün yaptığı açıklamada; 102 bin 119 dolar ortalama fiyattan 1241 adet Bitcoin aldığını duyurdu. Böylece şirket, toplam BTC varlığını da 6 bin 796 adet seviyesine çıkarmış oldu.

‘STRATEGY’ DE DEVREDE!..

ABD’li yatırım şirketi Strategy’den de yeni alımlar geldi. Şirket sadece mayıs ayında 13 bin 390 adet Bitcoin aldığını açıkladı. Bu alımlar karşılığında 1,34 milyar dolar ödendi. Şirket, 11 Mayıs 2025 itibarıyla elinde 568 bin 840 adet BTC olduğunu ve bunların maliyetinin 39,41 milyar doları bulduğunu bildirdi.