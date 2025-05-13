Borsada pozitif havanın devamı için 3 şart! BİST 100’de yükseliş sürecek mi?

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftaya pozitif haberlerle birlikte %3,80 primle başladı. Jeopolitik risklerde düşüşe işaret eden haberlerin ‘sürdürülebilir’ olmasının önemine dikkat çeken analistler; BİST 100’de 9668-9500 bandını destek ve 10.226 seviyesini direnç olarak gösteriyor. Ekonomist Tuncay Turşucu ise faizlerde gerileme, enflasyonda düşüş ve bilançolarda düzelme halinde, borsada yükselişin daha sağlıklı ilerleyebileceğini vurguladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %3,80 prim yaparak 9747 puandan kapandı. 27 Mart’tan bu yana en yüksek seviyelere yönelen BİST 100, son 1,5 ayın zirvesini gördü. Yükseliş genele yayılırken; Bankacılık Endeksi %4,41, Sınai Endeks %3,41 ve Hizmetler Endeksi de %3,75 prim yaptı.

Endeks dünkü işlemlerde 50 ve 200 günlük ortalamayı da aştı. Kritik direnç olarak öne çıkan 9650 seviyesinin de üzerinde kapanış yaptı.

BORSA NEDEN YÜKSELDİ?

ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ardından gümrük vergilerinin karşılıklı olarak aşağı çekilmesinin asıl önemli gelişme olduğunu vurgulayan Ekonomist Tuncay Turşucu; Rusya-Ukrayna ateşkesi için perşembe günü İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen zirvenin, ‘Terörsüz Türkiye’ için PKK’nın silah bırakarak kendini feshetmesinin ve Pakistan-Hindistan arasında varılan ateşkesin, piyasaları destekleyen diğer unsurlar olarak öne çıktığını belirtti.

BORSADA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Piyasalar açısından bu gelişmelerin sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu aktaran Tuncay Turşucu, Yatırım Finansman kanalında yaptığı değerlendirmede “Enflasyon ve faiz hâlâ yüksek. Bilançolar iyi değil. Kalıcı yükseliş için bunların düzelmesi gerekiyor. Kısa vadede 50 günlük ortalamaya işaret eden 9668 desteğine doğru gerileme söz konusu olabilir. 2025 yılında sigorta, yazılım, havacılık, iletişim ve savunma sanayi sektörleri daha ön plana çıkabilir” diye konuştu.

BİST 100 ENDEKSİ %74 İSKONTOLU!

Öte yandan Ata Yatırım tarafından yapıla değerlendirmede; Gelişmekte Olan Ülkeler endeksinin 12 ay ileri F/K oranının 12,1 olduğu, Borsa İstanbul endeksinin ise 3,1 olarak gerçekleştiği aktarıldı. Bu verilere göre, Türkiye’nin, gelişmekte olan benzerlerine göre %74 iskontolu olduğu ifade edildi.

ENDEKSTE TEKNİK SEVİYELER

Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede ise, BİST 100 endeksinde 9500 üzerinde yönün yukarı olabileceği belirtilerek, “Kısa vadede 10.226 seviyesini ara direnç ve 10.677’yi ana direnç olarak görüyoruz. Borsada yeni rekorlar için bu seviye aşılmalı. Gelişmeler ve beklentiler pozitif. Yurtiçi gelişmeleri yakından izlemeyi de sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.