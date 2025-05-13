Altın fiyatlarında düşüş bitti mi? Dikkatler kritik ABD verisinde…

Altın fiyatlarında son dakika! 13 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4040 TL ve ons altın 3238 dolardan güne başlıyor. ABD ve Çin’in tarifeleri düşürmesi, Rusya-Ukrayna ‘ateşkes’ umudu ve Pakistan-Hindistan ateşkesi gibi gelişmelerin izleneceğini aktaran analistler; altının ‘bekle-gör’ konumuna geçebileceğini, onsta 3200-3170 dolar bandının destek olarak öne çıkabileceğini aktarıyor. Bu arada dikkatler bugün açılanacak ABD TÜFE verisinde...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde yaşanan sert düşüşün ardından yeni gün daha yatay bir eğilimle başladı. Dünkü işlemlerde ons altın %-2,72 değer kaybederek 3235 dolardan kapanış yaptı. Ons, gün içinde en düşük 3207 dolar seviyesini de test etti. Yeni günde de işlemler, sabah saatlerinde 3238 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.

13 MAYIS 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında, spot piyasada işlem gören 13 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4040 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda da işlemler 4065 – 4115 TL alım ve satım aralığında devam ediyor. Çeyrek altın satış fiyatı da sabah saatlerinde 6715 TL’den gerçekleşiyor.

ALTIN NEDEN GERİLEDİ?

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD ve Çin’in karşılıklı olarak gümrük vergilerini düşürmesi, Rusya-Ukrayna savaşında “ateşkes” umudu ve Pakistan-Hindistan arasında varılan ateşkes anlaşması, küresel jeopolitik risklerde düşüşe işaret etti. Piyasalarda da güvenli liman ihtiyacı geriledi, risk iştahı arttı ve altın fiyatlarında gerileme yaşandı.

“BEKLE-GÖR” DÖNEMİ

Pozitif haberlere rağmen, piyasaların, bunların “sürdürülebilir” olup olmadığına odaklanacağını belirten analistler, “Kırılganlıklar devam ediyor, dolayısıyla riskler de… ABD varlıklarına duyulan güven tam anlamıyla tesis edilemedi. Merkez bankaları rezerv çeşitlendirmek için altın alımlarını sürdürüyor. Altında kâr satışları sonrası fiyatlar bir süre bekle-gör komunda kalabilir” uyarısında bulunuyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Teknik olarak ons altında 3200 – 3170 dolar bandının önemli bir destek olduğunu aktaran analistler, 3325 dolar seviyesini de kısa vadeli direnç olarak gösteriyor.

Piyasalarda dikkatler, bugün ABD’den gelecek nisan ayı enflasyon verisine çevrildi. Karşılıklı tarifelerin ilk olarak devreye alındığı geçen aya dair enflasyon verisinin, beklentileri aşması halinde, FED’in de sıkı para politikası duruşunun destek bulabileceği belirtiliyor.