Jeopolitik riskler gerileyince... Altın fiyatları sert düştü! Bu seviyeye dikkat

Altın fiyatlarında son dakika! Ons altın yaklaşık %3,5 değer kaybederek 3210 dolara geriledi. Serbest piyasada gram altın da 4005 TL’ye düştü. ABD ve Çin’in tarife indirimine gitmesi, Pakistan-Hindistan ateşkesi ve Rusya-Ukrayna ateşkes umudu, altında düşüşü tetikledi. Analistler, ons altında 3200 doların çok kritik bir destek olduğunu belirterek, “Bu desteğin de kırılması halinde satış baskısı artabilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri sonrası piyasalarda da ciddi hareketler yaşanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtmişti. Ardından gelen haberlere göre; Çin 90 gün boyunca ABD'ye uyguladığı tarifeleri %125'ten %10'a düşürecek. ABD ise Çin'e yönelik tarifeleri aynı dönemde %145'ten %30'a indirecek.

KÜRESEL BORSALAR YÜKSELİYOR

Bu gelişmelere Pakistan-Hindistan arasında ateşkes ve Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes umudu da eklenince, küresel piyasalarda güvenli liman talebi geriledi, altın fiyatları sert düştü, borsalar ve riskli varlıklar yükselişe geçti. ABD endeksleri vadeli işlemlerde %3-4 yukarıda seyrederken, Avrupa borsalarında alımlar dikkat çekiyor. Asya borsalarında da genel olarak pozitif kapanışlar gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

Risk iştahındaki artıştan en fazla altın fiyatları olumsuz etkilendi. Ons altın fiyatı yaklaşık %3,5 değer kaybederek TSİ 13:45 sıralarında 3210 dolara kadar geriledi.

Serbest piyasada gram altın 4005 TL’ye çekilirken, Kapalıçarşı’da gram fiyatı 4030-4080 TL alım ve satım aralığına kadar geriledi.

ALTINDA BEKLENTİLER

İnfo Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, ABD ile Çin arasında İsviçre’de gerçekleşen ve 2 gün süren gümrük tarifeleri görüşmelerinde önemli ilerlemelerin kaydedildiğine dikkat çekilerek, “Ticaret savaşları endişeleri azalırken, güvenli limanlara yönelik talep düştü. Böylece ons altın haftaya düşüşle başladı” denildi.

KISA VADEDE POZİTİF

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de “ABD-Çin anlaşmasının, küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturan ticaret savaşı gündemini çözüm aşamasına yaklaştırması bekleniyor. Ancak sürecin başladığı noktaya tam dönüş olmayacağını ve uzlaşıya varılsa dahi gümrük tarifelerinin geçen yıla kıyasla daha yüksek seviyelerde kalacağını unutmamak gerekiyor. Kısa vadede piyasalarda bir iyimserlik gözlemlense de enflasyonist baskılar ve ekonomik aktivitede kısmi yavaşlama riski sürüyor” görüşüne yer verildi.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Öte yandan dolar endeksi %1,5 primle 101,85 seviyesine yükseldi ve son bir ayın zirvesini gördü.

Analistler, ons altında 3200 doların çok kritik bir destek olduğunu belirterek, “Bu desteğin de kırılması halinde satış baskısı daha da artabilir” uyarısında bulunuyor.